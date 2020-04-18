Західна Європа завозить гастарбайтерів для порятунку врожаю

Копирайт изображения Getty Images

Через пандемію коронавірусу багато країн запровадили обмеження на переміщення людей і закрили кордони. В результаті, з-поміж іншого, постраждали фермери, яким потрібні сезонні робітники для збирання врожаю, здебільшого овочів та фруктів.

Фермери у Західній Європі почали завозити сезонну робочу силу чартерними рейсами, переважно з Румунії і Болгарії. Так роблять, наприклад, фермери в Німеччині, а їхній приклад наслідують у Британії.

Британські фермери попереджають, що без східноєвропейських гастарбайтерів їхній врожай може просто згнити.

Однак сезонні робітники наражають на небезпеку себе та інших.

У німецькій землі Баден-Вютремберг від Covid-19 помер гастарбайтер з Румунії.

Ім'я померлого не називають, але, як повідомляє Spiegel, він збирав врожай спаржі, коли у нього з'явилися симптоми зараження (кашель). Незабаром він помер.

Очевидно, чоловік заразився вже в Німеччині.

Додаткові робочі руки потрібні практично всім фермерам і компаніям, особливо під час збирання фруктів, овочів і винограду.

Image caption Фермери залежать від сезонних робітників з країн Східної Європи

Де приймають гастарбайтерів

Німеччина - не єдина країна, яка завозить сезонних робітників чартерними рейсами з Румунії та Болгарії.

Перший такй рейс - із 150 гастарбайтерами з Румунії - приземлиться у четвер у лондонському аеропорту Станстед.

Людей для сільськогосподарських робіт завозитимуть літаками щонайменше до кінця червня.

Наприклад, компанія G's Fresh з графства Кембриджшир завозить робітників з Румунії.

Дерек Вілкінсон, керівник компанії, каже, що його бізнес потребує до трьох тисяч тимчасових робітників для збирання врожаю зеленої цибулі у травні, а потім - зеленого гороху і бобових.

Фірма тісно співпрацює з представниками системи охорони здоров'я - у всіх румунських гастарбайтерів, що вилітають з аеропорту міста Ясси, перевірять температуру перед вильотом і після прибуття, за необхідності людей відправляють на карантин.

Інтерес зростає

Британська профспілка фермерів (NFU) заявляє, що країна терміново потребує до 70 тис. сезонних робітників. Уряд Великої Британії і благодійні організації намагаються залучити до тимчасової роботи на фермах студентів і тих, хто працював у барах, кафе і ресторанах, які нині на карантині.

Інтернет-пошукачі повідомляють про різке зростання інтересу до роботи на полях.

За даними сайту Totaljobs, зацікавленість зросла більше ніж на 300% - лише за тиждень понад 50 тис. людей шукали інформацію про таку роботу.

Indeed.co.uk повідомляє, що між 18 березня і 1 квітня число запитів про роботу на полях зросла на їхньому сайті на 6000%.

Але не все так просто. Як розповіли у благодійній організації Concordia, за останні 10 днів 36 тисяч людей виявили інтерес до цієї роботи, з них шість тисяч пройшли онлайн-співбесіду. 900 з них отримали пропозиції роботи, але лише 112 погодилися на умови контракту.

Варто також зазначити, що чартерні рейси з Румунії і Болгарії організовують приватні компанії, а не британський уряд.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!