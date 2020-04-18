Хроніки коронавірусу: Данія відкриває перукарні та супершоу проти Covid-19
Кількість заражень коронавірусом у світі досягла 2,2 млн людей. Всього померли понад 154 тис. людей, видужали - понад 570 тисяч.
Лідером за кількістю виявлених випадків залишається США - понад 706 тис. випадків.
Далі йдуть Іспанія (майже 200 тис.), Італія (172 тис.) та Франція (майже 150 тис.).
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Так само найбільше смертей від коронавірусу зафіксували в США - понад 33 тисячі.
В Європі найбільше померлих в Італії - 22,7 тис., Іспанії - 20 тис., Франції - понад 18 тис., Британії - 14,6 тис.
Данія послаблює карантин
Данія зважилась на рішуче послаблення карантину. Цього тижня тут відкрили молодші школи, а з 20 березня вирішили дозволити працювати контактним видам бізнесу - салонам краси, перукарням та салонам татуювань і пірсингу.
Компаніям все одно доведеться дотримуватися заходів безпеки та забезпечувати можливість дотримуватись соціальної дистанції.
Також працюватимуть стоматологи, фізіотерапевти та психологи,
З 27 квітня відкриються суди.
Але поки що не працюватимуть кафе, ресторани та школи для дітей старших 12 років.
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У Німеччині під контролем
У Німеччині заявили, що карантин протягом місяця дозволив взяти під контроль поширення коронавірусу.
За словами місцевого міністра охорони здоров'я, починаючи з 12 квітня кількість тих, хто одужував, перевищувала кількість нових інфікованих.
У Німеччині виявили понад 140 тис. випадків коронавірусу, загинули від хвороби понад 4 тис. людей - це в п'ять разів менше ніж в Італії, Іспанії чи Франції.
Але кількість жертв продовжує зростати.
Втім, карантин вже почали послаблювати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що наступного тижня відкриють деякі магазини, а з травня деякі учні повернуться до шкіл.
Зірки проти коронавірусу
Понад сто світових зірок візьмуть участь у восьмигодинному телевізійному шоу, яке транслюватимуть в прямому ефірі "Один світ: всі разом вдома".
У шоу візьмуть участь в тому числі Леді Гага, Rolling Stones, Елтон Джон та Біллі Айліш.
Усі зірки співатимуть у себе вдома.
Шоу заплановано провести у ніч на неділю.
Захід проходить за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усі отримані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом у світі.
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