Хроніки коронавірусу: Данія відкриває перукарні та супершоу проти Covid-19

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Кількість заражень коронавірусом у світі досягла 2,2 млн людей. Всього померли понад 154 тис. людей, видужали - понад 570 тисяч.

Лідером за кількістю виявлених випадків залишається США - понад 706 тис. випадків.

Далі йдуть Іспанія (майже 200 тис.), Італія (172 тис.) та Франція (майже 150 тис.).

Так само найбільше смертей від коронавірусу зафіксували в США - понад 33 тисячі.

В Європі найбільше померлих в Італії - 22,7 тис., Іспанії - 20 тис., Франції - понад 18 тис., Британії - 14,6 тис.

Данія послаблює карантин

Данія зважилась на рішуче послаблення карантину. Цього тижня тут відкрили молодші школи, а з 20 березня вирішили дозволити працювати контактним видам бізнесу - салонам краси, перукарням та салонам татуювань і пірсингу.

Компаніям все одно доведеться дотримуватися заходів безпеки та забезпечувати можливість дотримуватись соціальної дистанції.

Також працюватимуть стоматологи, фізіотерапевти та психологи,

З 27 квітня відкриються суди.

Але поки що не працюватимуть кафе, ресторани та школи для дітей старших 12 років.

У Німеччині під контролем

У Німеччині заявили, що карантин протягом місяця дозволив взяти під контроль поширення коронавірусу.

За словами місцевого міністра охорони здоров'я, починаючи з 12 квітня кількість тих, хто одужував, перевищувала кількість нових інфікованих.

У Німеччині виявили понад 140 тис. випадків коронавірусу, загинули від хвороби понад 4 тис. людей - це в п'ять разів менше ніж в Італії, Іспанії чи Франції.

Але кількість жертв продовжує зростати.

Втім, карантин вже почали послаблювати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що наступного тижня відкриють деякі магазини, а з травня деякі учні повернуться до шкіл.

Зірки проти коронавірусу

Понад сто світових зірок візьмуть участь у восьмигодинному телевізійному шоу, яке транслюватимуть в прямому ефірі "Один світ: всі разом вдома".

У шоу візьмуть участь в тому числі Леді Гага, Rolling Stones, Елтон Джон та Біллі Айліш.

Усі зірки співатимуть у себе вдома.

Шоу заплановано провести у ніч на неділю.

Захід проходить за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усі отримані кошти підуть на боротьбу з коронавірусом у світі.

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