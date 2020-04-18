Пожежі коло Києва не вщухають: горять тисячі гектарів на Житомирщині і в Чорнобилі

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Станом на ранок 18 квітня у Житомирській та Київській області пожежі не припиняються - загалом горить понад 3 тис. гектарів лісів та трав'яних настилів.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

"При цьому роза вітрів грає не на користь киян, спрямовуючи дим від горіння та тління до столиці", - йдеться в повідомленні.

Лише за останню добу в екосистемах Києва та області зафіксували 37 пожеж трав'яного настилу.

Копирайт изображения Віталій Юшкевич

Радіаційний фон у столиці та області - у межах норми, але у повітрі столиці досі перевищений вміст продуктів горіння - діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту.

У мерії просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та пити більше води.

Що горить в Чорнобилі та на Житомирщині?

Копирайт изображения Віталій Юшкевич

Зокрема, у Житомирській області площа пожежі становить 2 тис. гектарів на території Виступовицького лісництва та 700 гектарів на території Бережестського лісництва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнюють, що йдеться не про " відкриті осередки горіння", а про тління трав'яного настилу та пеньків.

Копирайт изображения Віталій Юшкевич

Прокуратура Житомирської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожеж в Овруцькому районі. Вогонь там знищив близько 40 будинків та пошкодив лісові масиви чотирьох лісгоспів.

Копирайт изображения Віталій Юшкевич

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває гасіння пожеж у п'яти лісництвах.

Зокрема, в Корогодському, Луб`янському, Паришівському, Дитятківському та Денисовицькому лісництвах.

Копирайт изображения ДСНС

"Спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - уточнюють в ДСНС.

До ліквідації пожеж залучили майже дві тисячі пожежників та сотні одиниць техніки.

Зокрема, за 17 квітня в Чорнобильській зоні скинули 268 тис. тонн води.

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