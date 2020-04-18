Рятувальники дали прогноз, коли зникне смог в Києві

Копирайт изображения Віталій Юшкевич

Державна служба з надзвичайних ситуацій прогнозує, що смог в Києві почне спадати вже з понеділка.

Про це голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив на щоденній нараді у президента Володимира Зеленського.

"На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці", - йдеться в повідомленні пресслужби президента.

У ДСНС вкотре підкреслили, що радіаційний фон в нормі, також немає загрози "Укриттю" на ЧАЕС та сховищу радіаційних відходів.

"Вже 20-22 квітня вітер змінить напрямок на північний, і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві", - додав також заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

На Житомирщині продовжує горіти лісова підстилка, залишки деревини та очерет.

Найближчим часом опадів не буде, але ДСНС тримає сили в повній готовності на випадок ускладнень.

Раніше у столичній мерії та ДСНС повідомляли, що горить понад 3 тис. гектарів лісів та трав'яних настилів у Житомирській та Київській областях.

Через специфічну розу вітрів смог збирається над Києвом, а в повітрі підвищений вміст продуктів горіння - діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту.

У мерії просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та пити більше води.

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