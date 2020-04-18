Чи справді в Онуфрія коронавірус
За непідтвердженою офіційно інформацією, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій захворів на коронавірус.
Спершу з посиланням на свої джерела про це повідомила Релігійна правда, потім Дзеркало тижня та Лівий берег.
За інформацією Дзеркала тижня, діагноз у Онуфрія підтвердили кілька днів тому. Тепер його госпіталізували в спеціально обладнану палату Київського інституту серця Бориса Тодурова.
- "Великдень ненависті" та "поліція біснується": як будуть святити паски і вербу
- Коронавірус: Києво-Печерська лавра на карантині, монахам і наміснику зробили тест
- Вогнище коронавірусу у Києво-Печерській лаврі: 93 хворих, її повністю закривають
Інформацію про хворобу предстоятеля BBC News Україна підтвердили також одразу два високопоставлених священнослужителя з УПЦ МП.
Вони відзначають, що 15 квітня стало відомо про коронавірус у народного депутата Вадима Новинського, який напередодні зустрічався з Онуфрієм.
"Я зараз не заздрю людям, які відповідають за інформаційну політику, їм треба вирішувати цю проблему", - зазначив один зі співрозмовників.
Водночас, в УПЦ МП офіційно цю інформацію спростували та навіть опублікували фотографії, на яких предстоятель позує з паскою та крашанками.
Згідно з повідомленням церковної пресслужби, "перебуваючи у доброму здоров'ї та гарному самопочутті", Онуфрій готується до здійснення великодньої служби.
Через карантин святкова літургія відбудеться в резиденції предстоятеля у Свято-Пантелеімонівському монастирі Феофанії.
Зокрема, Онуфрій молитиметься про "припинення епідемії в Україні".
Раніше стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі захворіли понад сто людей. Минулого тижня, за рішенням уряду, лавру оточила поліція, щоб не допустити розповсюдження вірусу.
Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви вже звернулись до вірян і закликали їх лишитись вдома на Великдень.
Натомість Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.
Він повідомив, що віряни можуть іти до храмів і молитись біля них.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!