Чи справді в Онуфрія коронавірус

Копирайт изображения СИНОДАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ВІДДІЛ УПЦ

За непідтвердженою офіційно інформацією, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій захворів на коронавірус.

Спершу з посиланням на свої джерела про це повідомила Релігійна правда, потім Дзеркало тижня та Лівий берег.

За інформацією Дзеркала тижня, діагноз у Онуфрія підтвердили кілька днів тому. Тепер його госпіталізували в спеціально обладнану палату Київського інституту серця Бориса Тодурова.

Інформацію про хворобу предстоятеля BBC News Україна підтвердили також одразу два високопоставлених священнослужителя з УПЦ МП.

Вони відзначають, що 15 квітня стало відомо про коронавірус у народного депутата Вадима Новинського, який напередодні зустрічався з Онуфрієм.

Копирайт изображения CHURCH.UA Image caption Вадим Новинський 14 квітня зустрічався з митрополитом Онуфрієм і передав допомогу. Без масок та захисту

"Я зараз не заздрю людям, які відповідають за інформаційну політику, їм треба вирішувати цю проблему", - зазначив один зі співрозмовників.

Водночас, в УПЦ МП офіційно цю інформацію спростували та навіть опублікували фотографії, на яких предстоятель позує з паскою та крашанками.

Копирайт изображения СИНОДАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ВІДДІЛ УПЦ

Згідно з повідомленням церковної пресслужби, "перебуваючи у доброму здоров'ї та гарному самопочутті", Онуфрій готується до здійснення великодньої служби.

Через карантин святкова літургія відбудеться в резиденції предстоятеля у Свято-Пантелеімонівському монастирі Феофанії.

Зокрема, Онуфрій молитиметься про "припинення епідемії в Україні".

Раніше стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі захворіли понад сто людей. Минулого тижня, за рішенням уряду, лавру оточила поліція, щоб не допустити розповсюдження вірусу.

Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви вже звернулись до вірян і закликали їх лишитись вдома на Великдень.

Натомість Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.

Він повідомив, що віряни можуть іти до храмів і молитись біля них.

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