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Вчені з Оксфордського університету стверджують, що до вересня цього року вони матимуть щонайменше мільйон доз вакцини від коронавірусу.

Водночас уряд Великої Британії, який підтримує проєкт, заявив, що говорити про конкретні дати створення вакцини ще зарано.

Очікують, що перші пацієнти візьмуть участь у випробуваннях в Оксфорді наступного тижня.

Наразі невідомо, чи буде ця вакцина безпечною та ефективною.

Більшість експертів досі вважають, що на розробку та виготовлення вакцини знадобиться від 12 до 18 місяців.

Що таке вакцина від коронавірусу?

Вакцини тренують імунну систему людей для запобігання розвитку в них хвороб, зокрема Covid-19.

Якщо достатня кількість людей матиме імунітет, коронавірус не зможе ефективно поширюватися, і зберігати соціальну дистанцію більше не знадобиться.

Близько 80 команд у всьому світі, зокрема великі фармацевтичні компанії, намагаються розробити вакцину, і деякі з них вже розпочали випробування на людях.

Ці дослідження проводять з небувалою швидкістю - роки роботи стискають до місяців.

Що зробили в Оксфорді?

Команда в Оксфордському університеті готувалась до пандемії на кшталт Covid-19 до початку цього спалаху.

Вони вже створили за допомогою генної інженерії вірус шимпанзе, який мав стати основою для нової вакцини. Потім вони поєднали його з частинами нового коронавірусу.

У результаті, як сподіваються вчені, вони отримали безпечний вірус, який тренує імунну систему для боротьби з Covid-19.

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Головне питання - чи дійсно ця експериментальна вакцина працюватиме.

Професор Сара Гілберт, провідна наукова співробітниця, який займається розробкою вакцини, каже, що на 80% впевнена в успіху.

"Я так вважаю, бо я багато працював з цією технологією, і я працювала над дослідженнями вакцини проти Mers (інший тип коронавірусу. - Ред.), - каже вчена. - І я думаю, шанси на те, що ця вакцина працюватиме, дуже високі".

Коли вона буде готова?

Команда вже розробляє плани щодо масового виробництва вакцини - ще до того, як вони переконаються, що вона дійсно працює.

"Наша мета - щонайменше мільйон доз десь до вересня, коли ми дізнаємось про ефективність вакцини, а потім рухатимемось ще швидше", - каже професор Адріан Гілл, який керує Інститутом Дженнера в Оксфорді.

"Цілком очевидно, що світові знадобляться сотні мільйонів доз, в ідеалі до кінця цього року, щоб закінчити цю пандемію, щоб вивести нас із карантину", - додає вчений.

За словами дослідника, який вважає вакцину шляхом подолання епідемії коронавірусу, мільйон доз - це "досить скромна мета".

Коли будуть результати?

Дослідники сподіваються дізнатись про ефективність вакцини у найближчі кілька місяців.

Водночас успіх карантину може стати каменем спотикання: якщо кількість випадків коронавірусу впаде, знадобиться більше часу, щоб дізнатися, чи ефективна вакцина.

Наразі точаться дискусії щодо того, чи безпечно свідомо заражати людей, щоб швидше отримати відповідь.

Що робить уряд?

Уряд створив спеціальну групу для підтримки швидкого розвитку та виготовлення вакцини проти коронавірусу.

Міністр у справах бізнесу та підприємництва Алок Шарма заявив, що створення вакцини - це "колосальне завдання", і жодних "гарантій немає".

"Але уряд підтримує наших науковців, робить великі ставки задля максимізації шансів на успіх", - сказав він.

Уряд фінансує 21 новий дослідницький проєкт і працює над збільшенням масштабів виробництва, щоб вакцину можна було виготовляти у промислових масштабах.

Водночас вчені, що консультують уряд Великобританії та Всесвітню організацію охорони здоров'я, досі вважають, що більш реалістичний термін розробки вакцини - 12-18 місяців.

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