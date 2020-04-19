Хроніки коронавірусу. Одруження по відеозв’язку, Іспанія дозволить випускати дітей на вулицю

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Станом на ранок 19 квітня у світі виявили вже понад 2,3 мільйона випадків коронавірусу.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (740 тисяч), Іспанія (194 тисячі) та Італія (175 тисяч).

У цих же країнах зафіксовано й найбільшу кількість смертей через коронавірус - 39 тисяч у США, 23 тисячі в Італії, 20 тисяч в Іспанії.

Одруження по відеозв'язку

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо дозволив мешканцям проводити весільні церемонії по відеозв'язку.

За словами пана Куомо, за час спалаху коронавірусу в штаті збільшилася кількість розлучень, тоді як нових шлюбів стало менше.

Штат Нью-Йорк й надалі залишається епіцентром поширення хвороби в США. Наразі там виявлено понад 230 тисяч випадків коронавірусу, понад 13 тисяч людей померли.

Іспанія дозволить випускати дітей на вулицю

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Іспанський уряд планує вже через тиждень дозволити громадянам випускати дітей на вулицю. З 14 березня вихід з дому для них був заборонений.

Деталі нових правил влада обіцяє розповісти найближчим часом.

Під час брифінгу в суботу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез заявив, що "найбільш екстремальні моменти" вже позаду.

Водночас він розповів, що звернеться до парламенту з проханням продовжити обмежувальні заходи до 9 травня, оскільки досягнення країни у боротьбі з пандемією все ще недостатні й варто уникати поспішних рішень.

Без салюту на честь дня народження королеви

Через пандемію коронавірусу королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше за 68 років скасувала салют на честь свого дня народження.

У вівторок, 21 квітня, Єлизаветі ІІ виповниться 94 роки. Вона править країною з 1952 року.

У Великій Британії наразі виявлено 114 тисяч випадків коронавірусу, понад 15 тисяч людей померли.

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Медична система Японії може не витримати спалаху

Японські лікарі застерігають, що через спалах коронавірусу в країні місцева медична система може не витримати навантаження.

Лікарі також жаліються, що через Covid-19 часто не мають змоги надати допомогу іншим пацієнтам із серйозними захворюваннями.

В Японії офіційно підтвердили понад 10 тисяч випадків коронавірусу, більше 200 людей померли.

Кілька днів тому влада запровадила надзвичайний стан по всій території країни.

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