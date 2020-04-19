До храмів на Великдень прийшли 130 тисяч людей - МВС
18-19 квітня святкові богослужіння з нагоди Великодня пройшли у понад 13 тисячах українських храмів.
Участь в богослужіннях взяли понад 130 тисяч людей, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.
Це суттєво менше, ніж минулого року, коли в релігійних обрядах на Великдень взяли участь понад 7 мільйонів людей.
"Ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень", - каже глава Нацполіції Ігор Клименко.
- Коронавірус в Україні: нових хворих на 100 менше, ніж минулої доби
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
Водночас, за його словами, у 19 церквах на території 13-ти областей були виявлені порушення правил карантину - присутність понад 10 вірян у храмах, зокрема, без засобів індивідуального захисту.
"Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення", - додав пан Клименко.
Раніша влада закликала українців уникнути відвідування храмів на Великдень, а поліція погрожувала штрафами за порушення правил карантину.
Під час Пасхальних богослужінь в церкві дозволили перебувати не більше, ніж 10 людям - при цьому йдеться не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Всі вони мають перебувати в масках.
Прихожани ж мають право заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.
Минулого тижня МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.
У відомстві також розповіли, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.
Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулись до вірян й закликали їх лишитись вдома на Великдень.
Натомість предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.
"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - заявляв він. - Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".
- Як безпечно купувати продукти та замовляти їжу з доставкою
- Карантин: що зі школою і вступом до вишів?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!