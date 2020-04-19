До храмів на Великдень прийшли 130 тисяч людей - МВС

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18-19 квітня святкові богослужіння з нагоди Великодня пройшли у понад 13 тисячах українських храмів.

Участь в богослужіннях взяли понад 130 тисяч людей, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.

Це суттєво менше, ніж минулого року, коли в релігійних обрядах на Великдень взяли участь понад 7 мільйонів людей.

"Ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень", - каже глава Нацполіції Ігор Клименко.

Водночас, за його словами, у 19 церквах на території 13-ти областей були виявлені порушення правил карантину - присутність понад 10 вірян у храмах, зокрема, без засобів індивідуального захисту.

"Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення", - додав пан Клименко.

Раніша влада закликала українців уникнути відвідування храмів на Великдень, а поліція погрожувала штрафами за порушення правил карантину.

Копирайт изображения Unian Image caption Торік в релігійних обрядах на Великдень взяли участь понад 7 мільйонів людей, розповідали в МВС

Під час Пасхальних богослужінь в церкві дозволили перебувати не більше, ніж 10 людям - при цьому йдеться не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Всі вони мають перебувати в масках.

Прихожани ж мають право заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.

Минулого тижня МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.

У відомстві також розповіли, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.

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Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулись до вірян й закликали їх лишитись вдома на Великдень.

Натомість предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.

"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - заявляв він. - Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм".

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