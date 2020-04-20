Хроніки коронавірусу: протести проти карантину в США і відкриття пляжів у Австралії

Копирайт изображения Reuters Image caption Протест у Денвері, штат Колорадо

Станом на 20 квітня у всьому світі підтвердили понад 2,4 млн випадків коронавірусної інфекції, загинули від хвороби понад 165 тис. людей.

Лідерами за кількістю хворих лишаються США, Іспанія та Італія.

У США протестують проти карантину

Протестувальники вийшли на вулиці у різних штатах США, вимагаючи від губернаторів відновити економічні процеси, припинені через пандемію коронавірусу.

У неділю пройшли мітинги в Аризоні, Колорадо, Монтані та штаті Вашингтон, після попередніх акцій протесту в півдесятка інших штатів.

Люди все активніше виступають за послаблення обмежень, попри ризик нового сплеску Covid-19 у разі занадто раннього виходу з карантину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Дайте мені свободу - або дайте мені Covid", - каже протестувальниця в Індіані

Президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку протестувальників. Водночас губернатор штату Вашингтон засудив таку підтримку і назвав її небезпечною.

"Не пам'ятаю жодного разу за всю історію, щоб президент Америки заохочував громадян порушувати закон", - сказав він у неділю на АВС.

США стали епіцентром пандемії коронавірусу - у країні зареєстрували понад 740 тис. випадків і близько 41 тис. смертей. Проте останніми днями почали з'явилися ознаки того, що епідемія вже досягає свого піку, і у деяких штатах кількість нових інфікованих зменшується.

Губернатори декількох штатів розпочали дискусії щодо поступового зняття обмежень, в той час як інші залишаються на жорсткому карантині. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив про продовження карантину у штаті до 15 травня.

В Австралії відкривають пляжі

Копирайт изображения EPA Image caption Серфери на пляжі Марубра у Сіднеї

В австралійському Сіднеї вирішили відкрити деякі пляжі на тлі уповільнення темпів поширення коронавірусу в країні.

Таким новинам зраділи серфери, які одразу почали стікатися на пляж Марубра. Водночас знаменитий пляж Бонді поки що залишається закритим.

Деякі австралійці засудили рішення про відкриття пляжів у одному з найбагатших районів міста, оскільки прилеглі до пляжу райони залишаються гарячими точками поширення вірусу в Сіднеї.

Водночас таке рішення відображає загальний настрій у певних верствах суспільства, які хочуть повернутися до нормального життя, оскільки кількість випадків коронавірусу в країні суттєво зменшується.

У трьох найбільших штатах - Новому Південному Уельсі, Вікторії та Квінсленді за минулу добу зафіксували лише сім нових випадків, при цьому у Квінсленді вперше за останні 80 днів не підтвердили жодного нового випадку.

Однак влада продовжує закликати до обережності. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що наявні обмеження та припинення роботи бізнесу триватимуть ще щонайменше місяць.

Європа послаблює карантин

Кілька європейських країн починають новий тиждень із обережних кроків, спрямованих на послаблення жорстких обмежень.

У Німеччині з понеділка відкриють невеликі магазини, а також відновлять навчання у школах для учнів, які мають складати випускні іспити.

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Минулого тижня німецький уряд повідомив про сповільнення темпів захворюваності та заявив, що епідемію вдалося приборкати. Водночас влада закликає людей бути пильними та обережними, щоб уникнути другої хвилі інфекції.

У Польщі з понеділка відкриють парки та ліси, а в Норвегії підуть до школи учні молодших класів. У Чехії дозволять відкрити вуличні ринки, а в Албанії відновить роботу гірничовидобувна та нафтова промисловість.

Однак Іспанія, у якій діють одні з найсуворіших обмежень у Європі, а також Франція вирішили відмовитися від послаблення карантину ще на кілька тижнів.

У Пекіні відкривають туристичні пам'ятки

Після понад двох місяців карантину життя у Китаї повільно, але невпинно починає повертатися до норми.

У неділю в Пекіні відновили роботу 73 основні туристичні об'єкти, зокрема кілька частин Великої стіни, повідомила державна агенція Сіньхуа.

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Усі ці пам'ятки знаходяться просто неба і, за словами чиновників, до них пускатимуть близько 30% звичайної кількості відвідувачів.

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