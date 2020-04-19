Пожежі на Житомирщині. Фото

Пожежі на Житомирщині, наслідки якої на собі відчувають навіть жителі інших регіонів, тривають.

Рятувальники та поліція називають одразу кілька причин цьогорічних пожеж: навмисні та ненавмисні підпали сухої трави, а також зміни клімату - тепла малосніжна зима лише посприяли активному поширенню вогню.

Голова ДСНС Микола Чечоткін розповів, що пожежі в області охопили територію в понад 4 тисячі гектарів.

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Станом на 19 квітня, повідомляють в ДСНС, тривають заходи з гасіння 9 осередків вогню та тління на Житомирщині. Проблем додає те, що до деяких із них рятувальники просто не можуть дістатися.

"Довготривалий процес гасіння лісових пожеж на території Житомирської області пов'язаний з неможливістю доступу особового складу до окремих осередків пожежі через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг протипожежного призначення", - пояснюють у відомстві.

Палають не лише ліси, а й села. Приміром, у селищі Магдин вціліло лише кілька будівель, розташованих на відкритій місцевості, багато будинків згоріли повністю.

Копирайт изображения Олександр Попенко

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що правоохоронці розглядають дві основні версії виникнення пожеж на Житомирщині: суховії та навмисний підпал.

"Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал", - каже пан Аваков.

Копирайт изображения Олександр Попенко

В області наразі працює група МВС, яка займається з'ясуванням обставин виникнення пожеж.

Копирайт изображения Олександр Попенко

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