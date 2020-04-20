Коронавірус в Україні: кількість нових хворих і тестувань зменшилася

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В Україні за минулу добу виявили 261 новий випадок захворювання на коронавірус, зокрема, 16 у дітей та 43 у медиків. 10 хворих померли. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Кількість виявлених випадків з початку пандемії сягнула 5710, кількість померлих - 151.

В МОЗ зазначають, що 19 квітня провели 1988 тестів ПЛР, зменшення кількості тестувань пов'язують зі святом, водночас в семи областях їх взагалі не проводили.

"Також за минулу добу 7 областей (Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька) не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірусну інфекцію. Очільник МОЗ дав доручення головному санітарному лікареві Віктору Ляшку з'ясувати причини цієї ситуації", - йдеться у повідомленні міністерства.

В МОЗ також попередили, що цього тижня країна побачить наслідки порушення карантинних заходів на Вербну неділю.

18-19 квітня святкові богослужіння з нагоди Великодня пройшли у понад 13 тисячах українських храмів. Участь в богослужіннях взяли понад 130 тисяч людей, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ.

Це суттєво менше, ніж минулого року, коли в релігійних обрядах на Великдень взяли участь понад 7 мільйонів людей.

Водночас Святогірська лавра УПЦ МП в Донецькій області була переповнена вірянами та священниками без масок.

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