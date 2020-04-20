Стрілянина в Канаді: нападник у поліцейській формі вбив 16 людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Машина, яку використовував нападник

В результаті стрілянини у канадській провінції Нова Шотландія загинули щонайменше 16 людей, зокрема співробітниця поліції, передає CBC. Підозрюваного у нападі вбили. Повідомляють, що він переодягнувся у поліцейську форму і пересувався на автомобілі, схожому на поліцейський.

Нападник почав убивати людей в невеликому прибережному містечку Портапік у суботу - поліція почала отримувати повідомлення про стрілянину в одному з будинків.

"Коли на місце прибули співробітники поліції, вони виявили кілька жертв у будинку і навколо нього", - сказав представник поліції Нової Шотландії Кріс Лезер. Кілька будинків у містечку загорілися.

Поліція намагалася знешкодити нападника протягом 12 годин. Місцевим жителям рекомендували не виходити з будинків.

Повідомляють, що стрілок пересувався між декількома населеними пунктами у Новій Шотландії, тому точну кількість жертв наразі з'ясовують.

Місцева поліція повідомила у Twitter, що у нападі підозрюють 51-річного чоловіка на ім'я Гебріел Вортман. Він не був співробітником поліції, але був у поліцейській формі та їздив на машині, яка нагадувала поліцейську.

Копирайт изображения RCMP in Nova Scotia Image caption Серед убитих - констебль Гайді Стівенсон

"Різниця між його машиною і автомобілями Королівської канадської кінної поліції - це реєстраційний номер. Номер машини підозрюваного - 28B11, він розташований біля заднього пасажирського вікна. Якщо ви побачите номер 28B11, негайно зателефонуйте за номером 911", - йдеться у повідомленні канадської поліції.

"Безглуздий акт насильства"

Прем'єр-міністр Канади назвав напад "жахливою ситуацією", а голова уряду Нової Шотландії Стівен Макніл заявив, що це був "один з найбільш безглуздих актів насильства в історії нашої провінції".

Копирайт изображения RCMP Nova Scotia Image caption Підозрюваний був одягнутий у поліцейську форму

Голова канадської поліції Бренда Луцкі повідомила СВС, що під час протистояння поліція почала перестрілку з підозрюваним.

За словами пані Луцкі, інцидент поки не розглядають як теракт, і поліція продовжує вивчати мотиви підозрюваного. Вона додала, що на початку нападу у нього, можливо, був конкретний мотив, проте потім його дії "стали безладними".

Під час нападу убили констебля Гайді Стівенсон, яка працювала в поліції протягом 23 років. "Гайді виконала свій обов'язок і поплатилася життям, захищаючи тих, кому вона служила", - написав представник поліції Нової Шотландії Лі Бергман.

У Канаді подібні інциденти відбуваються відносно нечасто. У цій країні набагато складніше купити вогнепальну зброю, ніж у сусідніх США.

Цей напад став одним із найкривавіших в історії Канади.

Попередня стрілянина зі схожою кількістю жертв сталася у Квебеку в 1989 році. Тоді озброєний чоловік увірвався до університету Монреаля і застрелив 14 жінок.

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