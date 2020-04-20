Американська нафта впала в ціні до рівня 1999 року. У США її занадто багато

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Ціна американської нафти WTI на лондонській біржі ICE в понеділок впала нижче 15 доларів за барель, вперше з 1999 року. Аналітики вважають, що скорочення видобутку, про яке домовилися OPEC та Росія, недостатньо для того, щоб компенсувати низький попит на нафту на світовому ринку.

Ф'ючерс американської нафти WTI на лондонській біржі ICE (з поставкою в травні) вранці в понеділок зменшився більш ніж на 20% і продовжив падіння днем. Станом на 17:00 за київським часом нафта WTI коштувала трохи понад 12 доларів за барель, падіння склало 33%.

Ціна нафти Brent в понеділок теж зменшилася, до майже 27 доларів за барель, але значно повільніше. Вона втратила приблизно 5% вартості.

Російська марка Urals коштувала у п'ятницю 23 долари за барель.

Аналітики пояснюють падіння двома факторами. По-перше, скорочення видобутку, про яке після декількох тижнів торгової війни домовилися Москва і Ер-Ріяд, недостатньо.

На початку квітня країни ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу. До домовленості вперше приєдналися США. Саудівська Аравія і Росія домовилися скоротити видобуток на 2,5 млн барелів на добу в травні і червні.

За рахунок скорочень ці країни розраховували домогтися різкого підвищення цін на нафту, але низка аналітиків вважає, що видобуток потрібно обмежити ще більше.

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"Ринок досить швидко зрозумів, що домовленості ОПЕК+ в її нинішньому вигляді не вистачить на те, щоб збалансувати нафтові ринки", - говорить головний аналітик брокерської компанії Axicorp Стівен Іннес.

Але основна проблема - в браку місця в американських нафтосховищах. З початку березня запаси нафти в місті Кушинг, Оклахома, одному з основних хабів торгівлі сирою нафтою в США, виросли майже на 50%, відзначають аналітики банку ANZ.

"Ми бачимо продаж за демпінговими цінами, тому що ніхто, взагалі ніхто не хоче, щоб сховища в Кушингу продовжували заповнюватися кожну хвилину", - говорить Іннес.

Агентство Bloomberg в п'ятницю повідомило, що Саудівська Аравія планує продавати США в квітні приблизно 600 тисяч барелів нафти щодня, це найвищий обсяг продажів за рік.

В перші сім днів квітня в США з Саудівської Аравії вирушили сім танкерів місткістю до двох мільйонів барелів кожен, повідомляло агентство в п'ятницю.

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