"Останній круїзний лайнер на Землі" сьогодні висадить пасажирів у Марселі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навколосвітній круїз MSC Magnifica мав тривати 117 днів, але через поширення коронавірусу, сотні його пасажирів мусили залишатися на борту і не сходити на сушу шість тижнів

Три останніх круїзні лайнери, в яких на борту ще залишаються пасажири, сьогодні зайдуть до портів прописки. Один з них подолав величезну відстань, аби дістатися додому, повідомляє кореспондент BBC Оуен Еймос.

Круїзне судно MSC Magnifica відправилося у навколосвітню подорож з Європи ще в січні та опинилося в іншому куточку світу, коли порти почали зачинятися.

Лайнер, який належить швейцарській компанії, почав довгу дорогу додому. Його пасажири, які звикли прибувати до нового порту кожні кілька днів, востаннє сходили на сушу шість тижнів тому у Веллінгтоні, Нова Зеландія.

У понеділок ці пасажири нарешті зійдуть на сушу у французькому місті Марселі.

За цей рейс лайнер пережив політичні шторми, одну смерть, і попри всі пригоди, пасажири залишають його у гарному гуморі.

Довгий шлях додому

Коли 5 січня лайнер Magnifica залишив Геную в Італії, світ виглядав зовсім інакше.

"Невідома пневмонія", як її тоді називали, не мала назви. Ніхто ще не помер, повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я, і лише 59 людей заразилися - всі в Ухані.

Можна сказати, що більшість з 1760 пасажирів Magnifica - переважно італійці, французи та німці - навіть не чули про вірус.

Після Італії корабель дістався через Атлантику Бразилії, і пасажири змогли побачити країни Південної Америки.

Проте вже 2 березня судну заборонили пристати до тихоокеанського острова Айтутакі, відомого своєю бірюзовою лагуною та білим піском. На той час деякі круїзні судна, такі як Diamond Princess у Японії, вже відправили на карантин, їх пасажирам заборонили залишати судно, а деякі з них померли через коронавірус.

14 березня капітан Magnifica Роберто Леотта перед заходом до порту на австралійському острові Тасманія вирішив, що з подорожі на острів пасажири можуть повернутися не лише з сувенірами.

"Ми вирішили, що набагато краще для наших пасажирів залишатися у безпеці на борту", - каже він ВВС.

Копирайт изображения MSC Cruises Image caption Капітан MSC Magnifica Роберто Леотта вірить у майбутнє круїзів попри труднощі цього року

Круїз скасували, деяким пасажирам дозволили зійти на сушу в Сіднеї та Мельбурні. Цією можливістю скористалися кілька сотень, але більшість вирішили залишитися на борту і плисти 19 тисяч кілометрів протягом п'яти тижнів за іншим маршрутом.

Незабаром судну заборонили зайти в порт міста Фрімантл у Західній Австралії, хоча компанія-власник судна наполягала, що на борту немає хворих на коронавірус. Після низки дискусій з місцевим урядом, судну дозволили лише заправитися.

Під час наступної зупинки в Шрі-Ланці лайнер дозволили залишити для екстреної медичної допомоги, не пов'язаної з коронавірусом, 75-річній пасажирці, яка пізніше померла на острові.

У понеділок Magnifica стане одним із трьох останніх круїзних суден, які проведуть висадку пасажирів, повідомляє Міжнародна асоціація круїзів. Окрім Magnifica, це зроблять Pacific Princess в Лос-Анджелесі та Costa Deliziosa в Барселоні.

Капітан Magnifica Роберто Леотта каже, що попри труднощі, пасажири провели останні тижні подорожі у чудовому гуморі.

"Ми стали схожими на сім'ю - наші гості та наша команда разом", - каже він.

Але чи зможе круїзна галузь оговтатися від найгіршого року в своїй історії?

"Ми повернемося до круїзних рейсів, і ми повернемося краще підготовленими, ніж раніше, з більшим досвідом. Ми багато вчимося, ми будемо сильнішими, ніж будь-коли раніше", - з оптимізмом каже капітан Леотта.

Він працює на круїзах 32 роки, а до того три роки працював на танкерах і один - на італійському флоті.

Багато людей з його рідного сицилійського міста Ріпосто, зокрема, його батько та дідусь, були моряками. "Це дещо, що міститься в моїй ДНК", - розповідає капітан.

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