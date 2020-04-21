Пожежі в Україні: відкритого вогню немає, гасять осередки
В Україні третій тиждень борються з лісовими пожежами. Ситуація за вихідні покращилася, наразі відкритого вогню немає, розповіли ВВС News Україна у пресслужбі ДСНС.
- Чорнобиль у вогні. Вражаючі фото
- "Радіоактивна пожежа" у Чорнобильській зоні: наскільки це небезпечно
- Полювання, шлюбні ігри та спрага: унікальні фото з чорнобильського водопою
Пожежники гасять осередки вогню у двох областях - Житомирській і Київській. У ДСНС не можуть назвати площу займання. Пожежі гасять дві тисячі людей.
Відбувається тління трав'яного настилу, пеньків та деревини у чотирьох лісових господарствах Житомирської області.
Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.
Вогонь знищив майже 40 будинків у відселених селах Острови, Личмани, Середня Рудня, Нижня Рудня та Верхня Рудня, врятовано 45 будівель. Ці села на Житомирщині відселили після Чорнобилю.
У Зоні відчуження гасять пожежі на території п'яти лісництв - Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького.
Основні зусилля спрямували на гасіння чотирьох осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка). Там тліють пеньки, залишки деревини, торф'яники.
Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів немає, запевняють у ДСНС.
Очільник МВС Арсен Аваков вважає, що пожежі на Поліссі можуть бути пов'язані з навмисними підпалами, аби "зіпсувати життя в країні". Напередодні МВС розпочало антидиверсійну операцію на Поліссі.
Лісові пожежі відбуваються в Україні щороку, загоряння у Чорнобилі ставалися і раніше.
Проте у 2020 році кількість лісових пожеж, у порівнянні з попередніми роками, зросла на 30%, площа сягнула десятків тисяч гектар, а масштаби фіксували супутники НАСА.
"Горить по всій країні! Якщо так і далі, до зими вигорить вся країна", - попереджають у ДСНС.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!