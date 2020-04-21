Пожежі в Україні: відкритого вогню немає, гасять осередки

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В Україні третій тиждень борються з лісовими пожежами. Ситуація за вихідні покращилася, наразі відкритого вогню немає, розповіли ВВС News Україна у пресслужбі ДСНС.

Пожежники гасять осередки вогню у двох областях - Житомирській і Київській. У ДСНС не можуть назвати площу займання. Пожежі гасять дві тисячі людей.

Відбувається тління трав'яного настилу, пеньків та деревини у чотирьох лісових господарствах Житомирської області.

Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

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Вогонь знищив майже 40 будинків у відселених селах Острови, Личмани, Середня Рудня, Нижня Рудня та Верхня Рудня, врятовано 45 будівель. Ці села на Житомирщині відселили після Чорнобилю.

У Зоні відчуження гасять пожежі на території п'яти лісництв - Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького.

Основні зусилля спрямували на гасіння чотирьох осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка). Там тліють пеньки, залишки деревини, торф'яники.

Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів немає, запевняють у ДСНС.

Очільник МВС Арсен Аваков вважає, що пожежі на Поліссі можуть бути пов'язані з навмисними підпалами, аби "зіпсувати життя в країні". Напередодні МВС розпочало антидиверсійну операцію на Поліссі.

Лісові пожежі відбуваються в Україні щороку, загоряння у Чорнобилі ставалися і раніше.

Проте у 2020 році кількість лісових пожеж, у порівнянні з попередніми роками, зросла на 30%, площа сягнула десятків тисяч гектар, а масштаби фіксували супутники НАСА.

"Горить по всій країні! Якщо так і далі, до зими вигорить вся країна", - попереджають у ДСНС.

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