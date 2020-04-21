Продовження карантину в Україні планують, але з пом'якшеннями

Копирайт изображения unian

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня. Про це він заявив на брифінгу у Києві 21 квітня.

"На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. Це продовження викликане рівнем захворювання і тою небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба", - заявив пан Степанов.

Засідання уряду планується у середу, 22 квітня.

При цьому МОЗ буде пропонувати пом'якшення карантинних заходів.

Наприклад, прогулянки в парках можуть дозволити. Але будуть обмеження щодо кількості осіб і масок.

Також у МОЗ будуть пропонувати відкрити для відвідування музеїв і бібліотек, але з обмеженням щодо дистанції.

Кабмін очікує піку захворюваності на COVID-19 на початку травня.

Копирайт изображения unian

Понад 6 тисяч хворих

В Україні, станом на 21 квітня, вже 6125 хворих на COVID-19. За добу зафіксовано 415 нових випадків. Про це повідоми Центр громадського здоров'я України.

Від коронавірусної хвороби померла 161 людина, 367 пацієнтів одужали.

У регіонах найбільше хворих у Києві та у Чернівецькій області:

Вінницька область — 338 випадків;

Волинська область — 174 випадки;

Дніпропетровська область — 122 випадки;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 270 випадків;

Закарпатська область — 205 випадків;

Запорізька область — 137 випадків;

Івано-Франківська область — 556 випадків;

Кіровоградська область — 247 випадків;

м. Київ — 892 випадки;

Київська область — 356 випадків;

Львівська область — 256 випадків;

Луганська область — 25 випадків;

Миколаївська область — 41 випадок;

Одеська область — 146 випадків;

Полтавська область — 101 випадок;

Рівненська область — 341 випадок;

Сумська область — 84 випадки;

Тернопільська область — 435 випадків;

Харківська область — 77 випадків;

Херсонська область — 70 випадків;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 988 випадків;

Черкаська область — 186 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Протестували на коронавірус в Україні понад 18 тисяч людей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!