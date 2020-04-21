Продовження карантину в Україні планують, але з пом'якшеннями
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня. Про це він заявив на брифінгу у Києві 21 квітня.
"На найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. Це продовження викликане рівнем захворювання і тою небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба", - заявив пан Степанов.
Засідання уряду планується у середу, 22 квітня.
При цьому МОЗ буде пропонувати пом'якшення карантинних заходів.
Наприклад, прогулянки в парках можуть дозволити. Але будуть обмеження щодо кількості осіб і масок.
Також у МОЗ будуть пропонувати відкрити для відвідування музеїв і бібліотек, але з обмеженням щодо дистанції.
Кабмін очікує піку захворюваності на COVID-19 на початку травня.
Понад 6 тисяч хворих
В Україні, станом на 21 квітня, вже 6125 хворих на COVID-19. За добу зафіксовано 415 нових випадків. Про це повідоми Центр громадського здоров'я України.
Від коронавірусної хвороби померла 161 людина, 367 пацієнтів одужали.
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У регіонах найбільше хворих у Києві та у Чернівецькій області:
- Вінницька область — 338 випадків;
- Волинська область — 174 випадки;
- Дніпропетровська область — 122 випадки;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 270 випадків;
- Закарпатська область — 205 випадків;
- Запорізька область — 137 випадків;
- Івано-Франківська область — 556 випадків;
- Кіровоградська область — 247 випадків;
- м. Київ — 892 випадки;
- Київська область — 356 випадків;
- Львівська область — 256 випадків;
- Луганська область — 25 випадків;
- Миколаївська область — 41 випадок;
- Одеська область — 146 випадків;
- Полтавська область — 101 випадок;
- Рівненська область — 341 випадок;
- Сумська область — 84 випадки;
- Тернопільська область — 435 випадків;
- Харківська область — 77 випадків;
- Херсонська область — 70 випадків;
- Хмельницька область — 49 випадків;
- Чернівецька область — 988 випадків;
- Черкаська область — 186 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.
Протестували на коронавірус в Україні понад 18 тисяч людей.
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