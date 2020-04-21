Хроніки коронавірусу: Трамп хоче закрити США, скасовують Октоберфест

Копирайт изображения Reuters Image caption Через коронавірус скасували пивний фестиваль Октоберфест, який щороку відвідують 6 млн людей

Президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати наказ про тимчасове припинення імміграції до США.

У своєму Twitter Трамп написав, що це рішення він ухвалив "через напад невидимого ворога" (так він раніше говорив про коронавірус), а також виходячи з "необхідності захистити робочі місця наших чудових американських громадян".

Через пандемію коронавірусу США дозволяють в'їзд людям з Мексики і Канади тільки в разі крайньої потреби. Такі заходи будуть діяти щонайменше до середини травня.

Також існують суттєві обмеження на в'їзд до США громадян європейських країн і Китаю, але в країну, як і раніше, можуть приїжджати власники тимчасових робочих віз, студенти та бізнесмени.

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У США на Covid-19 захворіли майже 800 тисяч людей. Це країна з найбільшою кількістю інфекцій у світі. На планеті коронавірусом інфікувалися 2,4 млн людей.

Померли 170 тисяч людей, видужали - 650 тисяч.

За кількістю смертей на першому місці також США - 24 тисячі загиблих, далі йде Італія - 24 тисяч, Іспанія - 20 тисяч, Франція - 20 тисяч.

Втім, у понеділок італійська влада повідомила, що в країні вперше зменшилась кількість людей з підтвердженим коронавірусом.

Чиновники називають це хорошим знаком для країни, яка найбільше в Європі постраждала від коронавірусу.

Тим часом, Франція стала четвертою після Італії, Іспанії і США країною, де кількість жертв коронавірусу перевищила 20 тис.

Більше третини всіх смертей у Франції припадає на будинки для людей похилого віку.

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Німеччина скасувала культовий пивний фестиваль Октоберфест.

Подія була традиційно запланована на початок жовтня у Мюнхені і мала принести місту близько 1 млрд доларів. Щороку туди приїздить близько 6 млн людей.

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У ВООЗ закликають виходити з карантину поступово. Передчасне послаблення може призвести до сплеску нових інфекцій, повідомила організація у вівторок. Принаймні до того часу, поки не знайдуть ефективну вакцину.

Кожен уряд, який думає про полегшення карантинних заходів, повинен планувати це поетапно, постійно контролюючи ситуацію.

Тим часом, у сусідній Білорусі вже більше хворих на коронавірус, ніж в Україні. Станом на 20 квітня, там було 6200 хворих.

МОЗ Білорусі повідомляє, що в країні зробили понад 100 тисяч тестів. При цьому не зазначають, яких - методом ПЛР чи експрес.

Понад 500 людей одужали, а 51 людина померла.

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