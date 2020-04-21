Кладовища у Києві закриті до червня. Поминальні дні перенесли
Доступ до кладовищ столиці обмежили до 6 червня. Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Поминальні дні ми домовилися з представниками конфесій перенести на 6 червня. До цього часу доступ на всі кладовища столиці буде обмежений", - розповів мер.
За його словами, на Великдень богослужіння у Києві відбулись в основному без порушень карантину, натовпів біля церков не було.
Поліцейські будуть далі патрулювати церкви і патрулюють кладовища спільно з представниками Муніципальної варти.
Всі кладовища на час оголошеного карантину закрила і Київська область.
У Києві розробили план поетапного послаблення обмежень, розповів на брифінгу пан Кличко. Проте він не уточнив, що це за план.
"Ми повинні пройти пік хвороби. Його очікують за тиждень-два. Після цього будемо впроваджувати поступове послаблення обмежуваних заходів", - сказав Віталій Кличко.
Православна Церква України ухвалила рішення перенести поминальні на 6 червня.
В УПЦ (МП) заяв щодо відвідання кладовищ і проведення поминальних днів не робили.
Президент Володимир Зеленський закликав очільників церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу.
Уряд планує продовжити карантин, оскільки ще не було піку захворюваності. Його очікують на початку травня, кажуть в Офісі президента.
- Як подорожувати під час епідемії
- Як безпечно купувати продукти та замовляти їжу з доставкою
- Карантин: що зі школою і вступом до вишів?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!