Кладовища у Києві закриті до червня. Поминальні дні перенесли

Копирайт изображения unian

Доступ до кладовищ столиці обмежили до 6 червня. Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Поминальні дні ми домовилися з представниками конфесій перенести на 6 червня. До цього часу доступ на всі кладовища столиці буде обмежений", - розповів мер.

За його словами, на Великдень богослужіння у Києві відбулись в основному без порушень карантину, натовпів біля церков не було.

Поліцейські будуть далі патрулювати церкви і патрулюють кладовища спільно з представниками Муніципальної варти.

Всі кладовища на час оголошеного карантину закрила і Київська область.

У Києві розробили план поетапного послаблення обмежень, розповів на брифінгу пан Кличко. Проте він не уточнив, що це за план.

Копирайт изображения unian

"Ми повинні пройти пік хвороби. Його очікують за тиждень-два. Після цього будемо впроваджувати поступове послаблення обмежуваних заходів", - сказав Віталій Кличко.

Православна Церква України ухвалила рішення перенести поминальні на 6 червня.

В УПЦ (МП) заяв щодо відвідання кладовищ і проведення поминальних днів не робили.

Президент Володимир Зеленський закликав очільників церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і не сприяти поширенню коронавірусу.

Уряд планує продовжити карантин, оскільки ще не було піку захворюваності. Його очікують на початку травня, кажуть в Офісі президента.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!