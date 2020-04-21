Кім Чен Ин захворів? Південна Корея заперечує чутки

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Повідомлення про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин перебуває у важкому стані після операції на серці, не відповідають дійсності. Про це заявила влада Південної Кореї.

Це не перша хвиля чуток і спекуляцій про здоров'я Кім Чен Ина, й усі раніше заперечували.

Зараз вже адміністрація президента Республіки Корея заявила, що з КНДР не надходить жодних сигналів про те, що 36-річний правитель дійсно важко хворий.

Коли почалися чутки?

15 квітня Кім Чен Ин не був присутній на святкуванні дня народження свого діда, засновника КНДР Кім Ір Сена. Це одне з головних свят в країні.

Кім Чен Ин раніше ніколи не пропускав цього свята, і багатьом здалося малоймовірним, що керівник КНДР міг просто пропустити церемонію.

Його відсутність неминуче породила чутки і спекуляції, але їх неможливо підтвердити.

Кім Чен Ин останній раз з'являвся в офіційних новинах КНДР 12 квітня. У замітці йшлося, що він проінспектував групу ударної авіації, але дату події не вказали. На фотографіях північнокорейський лідер виглядав розслабленим і спокійним, як і завжди.

З державних ЗМІ також відомо, що за день до цього він головував на політичних зборах. Однак відтоді його на публіці не бачили.

Копирайт изображения EPA Image caption Північнокорейський лідер не з'явився на дні народження свого діда, і це породило чутки

Минулого тижня у КНДР відбулися випробування боєголовки, але про присутність лідера на них нічого не повідомляли, хоча зазвичай він не пропускає запуски ракет.

КНДР - одна з найбільш закритих країн у світі; до того ж, із січня її кордони повністю закрили через пандемію Covid-19. Це ще більше ускладнило і так непростий процес отримання і верифікації інформації звідти.

Перші повідомлення про хворобу

Перші чутки про хворобу Кім Чен Ина з'явилися у вівторок на новинному сайті, який організували перебіжчики з КНДР.

Анонімне джерело розповіло Daily NK, що з минулого серпня північнокорейський лідер страждає на серцево-судинні захворювання, і що нібито його стан погіршився після декількох відвідин гори Пектусан.

Це повідомлення, базоване на одному анонімному джерелі, почали поширювати новинні агенції та міжнародні видання.

Потім з'явилися новини про те, що розвідслужби Південної Кореї і США перевіряють цю інформацію.

Після цього американські видання вийшли з заголовками про те, що лідер КНДР перебуває у важкому стані після операції на серці.

Однак уряд Південної Кореї відкинув ці повідомлення.

Засумнівалися у них і джерела агенції Reuters у китайській розвідці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Останнє зображення лідера КНДР оприлюднили 12 квітня

Однак варто зазначити, що інформацію про операцію на серці ніхто наразі ні заперечує.

Пекін і Сеул відкидають лише чутки про те, що північнокорейський лідер серйозно хворий.

У КНДР населенню зазвичай не повідомляють інформацію про здоров'я керівництва країни.

Не перше зникнення Кіма

У 2014 році Кім Чен Ин зник з публічного життя на 40 днів, викликавши безліч чуток. Стверджували навіть, що його повалили в результаті перевороту.

Кім повернувся - але був помічений із тростиною. Державні ЗМІ визнали, що верховний лідер має "некомфортний фізичний стан", але залишили без відповіді чутки про подагру.

Копирайт изображения AFP Image caption У жовтні 2014 року очільник КНДР з'являвся на публіці з тростиною

Чи є у Кіма спадкоємець?

Порядок успадкування в разі смерті північнокорейського лідера неочевидний. Самого Кім Чен Ина його батько роками готував до ролі лідера держави, щоб забезпечити владу Кімів.

Зараз найочевиднішим кандидатом видається сестра лідера Кім Йо Чжон. У її жилах тече кров династії Пекту, як називають династію Кимов - на честь священної гори Пектусан.

Вона бере активну участь у суспільному житті. У березні виступила зі своєю першою публічною заявою, а раніше часто з'являлася поруч із братом на важливих заходах.

Однак наразі лишається лише чекати офіційної реакції Пхеньяна на чутки про хворобу лідера.

У тому, що стосується здоров'я керівництва Північної Кореї, ми переважно блукаємо в пітьмі.

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