У гуртожитку під Києвом спалах коронавірусу: 37 хворих, двоє померли

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У Вишневому біля Києва у приватному гуртожитку - масове зараження коронавірусом. Двоє людей вже померли. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Київської області Василь Володін.

За його словами, всім мешканцям гуртожитку обов'язково роблять ПЛР-тести на коронавірус.

"Надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. На цю мить в цьому осередку виявили 37 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих", - заявив чиновник.

У приватному гуртожитку загалом мешкає близько 300 осіб.

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Там запровадили стан особливого пересування, організували доставку харчів, ліків та засобів гігієни.

На базі гуртожитку можуть зробити спеціальний карантинний ізолятор.

У Києво-Святошинській районній лікарні, куди привезли хворих, додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих.

У столиці найбільший спалах коронавірусу - в Києво-Печерській лаврі, де підтверджені близько 150 випадків хвороби.

Станом на 21 квітня в Україні загалом уже 6 125 хворих на COVID-19. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Від коронавірусної хвороби померла 161 людина, 367 пацієнтів одужали.

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