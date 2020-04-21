У гуртожитку під Києвом спалах коронавірусу: 37 хворих, двоє померли
У Вишневому біля Києва у приватному гуртожитку - масове зараження коронавірусом. Двоє людей вже померли. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Київської області Василь Володін.
За його словами, всім мешканцям гуртожитку обов'язково роблять ПЛР-тести на коронавірус.
- Продовження карантину в Україні планують, але з пом'якшеннями
- Почаївська лавра в блокаді: через коронавірус її закрили, а місто відрізали від світу
- У Києво-Печерській лаврі вже понад сто хворих монахів та десятки семінаристів
"Надзвичайний випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. На цю мить в цьому осередку виявили 37 хворих, в тому числі діти. Є двоє померлих", - заявив чиновник.
У приватному гуртожитку загалом мешкає близько 300 осіб.
Там запровадили стан особливого пересування, організували доставку харчів, ліків та засобів гігієни.
На базі гуртожитку можуть зробити спеціальний карантинний ізолятор.
У Києво-Святошинській районній лікарні, куди привезли хворих, додатково вивільнили відділення на 65 місць для прийому хворих.
У столиці найбільший спалах коронавірусу - в Києво-Печерській лаврі, де підтверджені близько 150 випадків хвороби.
Станом на 21 квітня в Україні загалом уже 6 125 хворих на COVID-19. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
Від коронавірусної хвороби померла 161 людина, 367 пацієнтів одужали.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!