Падіння цін на нафту: чи подешевшає бензин? Випуск новин

  • 21 квітня 2020

У випуску 21 квітня:

  • Безкоштовна нафта: чому впали ціни і чим це обернеться?
  • Рік перемоги Зеленського: чим він запам'ятався?
  • Плазма проти коронавірусу: чи можливе лікування?
  • Куди подівся Кім Чен Ин: лідер КНДР не з'явився на державному святі.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

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