Падіння цін на нафту: чи подешевшає бензин? Випуск новин
- 21 квітня 2020
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У випуску 21 квітня:
- Безкоштовна нафта: чому впали ціни і чим це обернеться?
- Рік перемоги Зеленського: чим він запам'ятався?
- Плазма проти коронавірусу: чи можливе лікування?
- Куди подівся Кім Чен Ин: лідер КНДР не з'явився на державному святі.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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