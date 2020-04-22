У Дніпрі спалах коронавірусу - Філатов

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У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусної інфекції, повідомив мер міста Борис Філатов у своєму фейсбуці.

За його словами, за останню добу додалося 20 нових хворих, тоді як до цього виявляли одного-двох хворих на добу.

"Дорогі земляки, в мене погані новини. В місті, схоже, стався конкретний спалах Covid-19. Карантину дотримуйтесь. Я ж кричу постійно в порожнечу", - написав пан Філатов.

Станом на вівторок, 22 квітня, в Дніпропетровській області зафіксували 122 випадки коронавірусної інфекції, даних за останню добу МОЗ поки не оприлюднило.

Загалом в Україні виявлено 6125 підтверджених випадків коронавірусу. 161 людина померла, 367 пацієнтів одужали.

Борис Філатов регулярно закликає жителів Дніпра дотримуватися карантинних обмежень для боротьби з коронавірусом і нерідко жаліється, що ті не сприймають загрозу всейроз.

На початку квітня стало відомо, що на кладовищах міста за дорученням влади викопали 600 додаткових могил - для можливих жертв коронавірусу.

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А напередодні Великодня Філатов у жорсткій формі застеріг церкви від порушень карантину під час святкових богослужінь: він пообіцяв діяти радикально і що порушникам не допоможе "ні депутатське лоббі, ні сам Господь бог".

Також він пригрозив церквам, зокрема, відключенням водопостачання, електроенергії та проблемами з документами на землю.

"Окрім штрафів від поліції та кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах металолому. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам це забезпечимо", - заявив Філатов.

"Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію", - додав ме міста.

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