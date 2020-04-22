Хроніки коронавірусу. УЄФА радить дограти сезон, Трамп тимчасово забороняє грінкартки

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Станом на ранок 22 квітня у світі виявили вже понад 2,5 мільйона випадків коронавірусу. 177 тисяч людей померли, понад 680 тисяч одужали.

Найбільше хворих у США (824 тисячі), Іспанії (204 тисячі) та Італії (183 тисячі).

У цих же країнах зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків - 45 тисяч в США, 24 тисячі в Італії, 21 тисяча в Іспанії.

Дограти сезон

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) "наполегливо рекомендує" національним федераціям забезпечити догравання футбольних чемпіонатів у країнах Європи, йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Цю заяву УЄФА оприлюднила за результатами відеоконференції за участю представників 55 футбольних асоціацій.

"Є наполеглива рекомендація дограти внутрішні чемпіонати й кубкові змагання, хоча зрозуміло, що можуть мати місце й деякі особливі випадки".

В УЄФА кажуть, що обговорили з представниками країн низку варіантів того саме, коли саме можуть бути зіграні поєдинки, проте жодних деталей щодо цього не розкривають.

Без грінкарток на два місяці

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Дональд Трамп анонсував рішення про призупинку іміграції в США на два місяці через коронавірус. Через 60 днів тимчасова заборона буде продовжена або переглянута, сказав президент США.

Трамп поки не підписав цей указ, але пообіцяв, що зробить це вже у середу.

За його словами, нові обмеження зачеплять тих, хто хоче отримати посвідку на постійне проживання в США - так звану грінкартку.

Президент додав, що заборона запроваджується для захисту робочих місць для американців, які залишилися без роботи.

Тестування вакцини на людях

Дослідники з Оксфордського університету цього тижня розпочнуть тестування вакцини від коронавірусу на добровольцях. Про це розповів міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.

За його словами, розробка вакцини має настільки критичне значення, що Британія готова кинути на її створення всі сили та вже інвестувала в боротьбу більше, ніж будь-яка інша країна.

Зокрема, вченим з Оксфордського університету виділили 20 мільйонів фунтів на проведення клінічних досліджень, ще понад 22,5 мільйона отримали дослідники з Імперського коледжу Лондона.

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Друга хвиля вірусу може бути ще страшнішою

Таку думку озвучив голова Центу контролю та профілактики захворювань США Роберт Редфілд.

"Існує можливість, що наступної зими шкода, яку вірус завдасть нашій нації буде ще більшою, ніж те, що ми зараз переживаємо", - сказав він.

За його словами, проблем може додати те, що нова хвиля коронавірусу у часі збігатиметься із початком сезону грипу. Така комбінація спричинить "немислиме" навантаження на медичну систему США, каже пан Редфорд.

Рекордні успіхи Netflix

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Стрімінговий сервіс Netflix повідомив про рекордну кількість нових підписників за результатами першого кварталу 2020 року.

З початку року у Netflix додалося 15,8 мільйона нових підписників. За той же період минулого року приріст складав 9,6 мільйона нових користувачів.

Чистий прибуток компанії у порівнянні з минулим роком так само зріс - з 344 мільйонів до 709 мільйонів.

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