В Україні 467 нових випадків коронавірусу за добу

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Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6592 випадки коронавірусної інфекції.

За добу додалося 467 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед нових захворілих - 32 дитини, 107 - медичних працівників.

Загалом за час спалаху в Україні 174 людини померли, 424 пацієнти одужали.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1053), Києві (989) та Івано-Франківській області (589).

Як розповів під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві за добу додалося 97 нових випадків, у Чернівецькій області - 65.

Тим часом, у світі станом на ранок 22 квітня виявили вже понад 2,5 мільйона випадків коронавірусу. 177 тисяч людей померли, понад 680 тисяч одужали.

Найбільше хворих у США (824 тисячі), Іспанії (204 тисячі) та Італії (183 тисячі).

У цих же країнах зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків - 45 тисяч в США, 24 тисячі в Італії, 21 тисяча в Іспанії.

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