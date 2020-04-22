В Україні 467 нових випадків коронавірусу за добу
Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6592 випадки коронавірусної інфекції.
За добу додалося 467 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед нових захворілих - 32 дитини, 107 - медичних працівників.
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Загалом за час спалаху в Україні 174 людини померли, 424 пацієнти одужали.
Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1053), Києві (989) та Івано-Франківській області (589).
Як розповів під час ранкового брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві за добу додалося 97 нових випадків, у Чернівецькій області - 65.
Тим часом, у світі станом на ранок 22 квітня виявили вже понад 2,5 мільйона випадків коронавірусу. 177 тисяч людей померли, понад 680 тисяч одужали.
Найбільше хворих у США (824 тисячі), Іспанії (204 тисячі) та Італії (183 тисячі).
У цих же країнах зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків - 45 тисяч в США, 24 тисячі в Італії, 21 тисяча в Іспанії.
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