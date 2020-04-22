Кабмін продовжить карантин до 11 травня. Що відкриють першим

Копирайт изображения unian

Кабінет міністрів України у середу продовжить термін дії карантину до 11 травня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні будемо продовжувати карантин до 11 травня", - сказав голова уряду.

За його словами, є дві умови початку виходу країни з карантину: перша - протягом 10 днів приріст нових хворих не має змінюватись і має коливатися в районі 5%, друга - лікарні для Covid-19 мають бути заповнені пацієнтами менш як на 50%.

В разі, якщо ці умови будуть виконані до 11 травня, то з цього моменту можна буде говорити про відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами і частини об'єктів побутових послуг, додав пан Шмигаль.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, анонсуючи продовження дії обмежувальних заходів, заявив, що в Україні очікуються ще два піки захворюваності.

"Один орієнтовно - це кінець квітня і, орієнтовно, - між 3 і 8 травня", - розповів Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, система охорони здоров'я наразі завантажена хворими на коронавірус менш як на 10%:

"Це означає, що ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що в нас цьогоріч не буде піків і сплесків".

Копирайт изображения Unian

Усі країни, які подолали перший пік захворюваності, каже Шмигаль, стоять на порозі нових сплесків:

"У цілому світ у цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах уже нового світу і нових соціальних обмежень", - додав прем'єр.

"Тому ілюзії, що Україні вдалося утримати першу хвилю і що все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах".

Станом на 22 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6592 випадки коронавірусної інфекції, 467 із них - за останню добу.

Загалом за час спалаху в Україні 174 людини померли, 424 пацієнти одужали.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1053), Києві (989) та Івано-Франківській області (589).

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!