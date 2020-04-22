Світові загрожує голод "біблійного масштабу" - ООН

Копирайт изображения Reuters

За найгіршого розвитку подій, пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійного масштабу", застерігають в ООН.

Голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав вжити усіх необхідних заходів, аби уникнути катастрофи.

"Якщо не почати діяти прямо зараз - забезпечити доступ, не допускати перебоїв з фінансуванням і торгівлею, - то ми можемо стикнутися з голодом біблійського масштабу вже за кілька місяців. Час не на нашому боці", - сказав Бізлі.

За оцінками Світової продовольчої програми ООН, кількість людей, що голодує, у світі може зрости майже удвічі - з 135 до 250 мільйонів.

Хто в зоні ризику?

У зоні найбільшого ризику - країни, вражені військовими конфліктами, економічною кризою та кліматичними змінами: передусім це Ємен, Демократична республіка Конго, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Судан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті.

Загалом 55 країн і територій у світі, де мешкають 135 мільйонів людей, гостро страждають від нестачі продовольства і потребують допомоги. Вони є найбільш вразливі для наслідків пандемії і мають дуже обмежені можливості для боротьби як з медичною, так і з продовольчою кризою.

Навіть до початку спалаху пандемії, окремі регіони Африки та Азії вже мали серйозні проблеми з продовольством - зокрема, через засуху.

У звіті Світової продовольчої програми ООН йдеться, що багатим країнам може стати важче допомагати у врегулюванні продовольчих криз, оскільки їхнє власне економічне становище страждає через коронавірус.

"Я вірю, що з нашим досвідом і партнерами ми зможемо об'єднати зусилля і програми для того, щоб Covid-19 не призвела до катастрофи", - каже Девід Бізлі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!