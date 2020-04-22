"Ніхто не сказав нам про пандемію"

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву

У 2017 році Єлена Манігетті та Раян Осборн зробили те, про що багато хто тільки мріє. Вони звільнилися з роботи, придбали човен і вирішили подорожувати.

Вони домовилися зі своїми родинами, що триматимуть зв'язок, але встановили правило: родичі не повинні повідомляти їм поганих новин.

Коли пандемія коронавірусу почала ширитися світом, пара саме перетинала Атлантику. Йшли від Канарських островів у напрямку Карибів.

У середині березня, після 25 днів у морі, Єлена та Раян прибули до невеликого острова і з'ясували, що його кордони закриті, а весь світ зіткнувся з пандемією коронавірусу.

"У лютому ми чули про вірус у Китаї, але в нас було дуже мало інформації, ми думали, що за час, коли ми дістанемося Карибів, все вже закінчиться", - каже Єлена Манігетті.

"Але коли ми прибули на місце, то усвідомили, що це не так, а інфіковані є в усьому світі", - додає Раян.

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"Закриті кордони"

Перетинаючи Атлантику і маючи обмежений доступ до інтернету, пара й гадки не мала, наскільки серйозною стала проблема коронавірусу.

"Ми сказали усім своїм, що не хочемо чути жодних поганих новин, - дотримуватися цього правила було непросто, враховуючи, що відбувалося", - каже Єлена, родичі якої мешкають в Ломбардії - одному з найбільш уражених коронавірусом регіонів Італії.

"Спочатку ми спробували причалити до французьких територій на Карибах, але з'ясували, що кордони закриті", - згадує Раян.

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву

Пара вирішила рухатися в бік Гренади й незабаром досягла місця, де змогла спіймати хороший сигнал 4G. Вони почали з'ясовувати, що відбувається у світі й усвідомлювати масштаби того, що сталося.

"Наш друг сказав, що нас не пустять на берег, оскільки я є громадянкою Італії - навіть попри те, що я не була там кілька місяців", - каже Єлена.

На щастя, всі пересування пари морем фіксувалися за допомогою GPS - завдяки цьому Єлена та Раян змогли довести, що упродовж останніх місяців не відвідували Італію, до того ж перебували на ізоляції на човні. Після цього парі дозволили зійти на берег.

"Тато каже не панікувати"

Єлена та Раян розповідають, що їм було непросто дізнаватися, як пандемія вплинула на життя їхніх родин.

"Моє рідне місто розташовано в Ломбардії, яка є одним із найураженіших регіонів у світі. Ми не усвідомлювали, наскільки усе це вплинуло на наші родини, аж поки я не зателефонувала своєму батьку", - згадує Єлена.

"Це була непроста розмова. Він сказав мені не панікувати, але розповів, що відбувається в нашому регіоні. Тато надіслав мені статтю про наше місто у New York Times, я була шокована".

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву

"Там жахлива ситуація - бракує трун, щоб ховати померлих, бракує місця на цвинтарях. На щастя, мої рідні були вдома і шість тижнів перебували на карантині. Але є інші люди, яких я знала багато років, які померли".

Наразі Єлена та Раян перебувають на острові Бекія (Сент-Вінсент і Ґренадіни) й хвилюються. Вони не розуміють, як довго там залишатимуться.

Сподіваються, що згодом зможуть продовжити подорож Карибами, але поки що ситуація лишається невизначеною.

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