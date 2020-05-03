На карантині у 87 років: як дідусь став зіркою TikTok
За три місяці 87-річний дідусь зібрав велику кількість підписників у TikTok, де користувачі - переважно підлітки - діляться одне з одним короткими відео. Довгий час він навіть не підозрював, що його слава день у день зростає - розповідає наш кореспондент Кріс Стокел-Вокер.
Його короткий відеосюжет віддзеркалює відчай, віднедавна знайомий багатьом літнім людям у нашому суспільстві. Джо Оллінгтон з міста Лічфілд, що поблизу Бірмінгема, іде рядами місцевого супермаркету - і очі в нього вилазять на лоба від побачених порожніх полиць.
Він повертається додому пригнічений, так нічого і не купивши.
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Це було ще до того, як уряд запровадив суворі правила соціального дистанціювання і пан Оллінгтон став дотримуватися самоізоляції.
У нього не було нагальної потреби йти на закупи, оскільки останні чотири з половиною роки він мешкає зі своєю дочкою та її сім'єю.
Але 14-секундний відеоролик зачепив глядачів за живе - й наразі налічує понад 42 млн переглядів у додатку для перегляду коротких відео TikTok.
Це найбільший успіх пана Оллінгтона за ті три місяці, що він дописує у цій мережі під ніком "дідусь Джо".
На його подив, за його сторінкою уже стежать 1,5 млн людей. І це в мережі, яку загалом вважають "тінейджерською".
"Мені здається, старші люди не часто зазирають у TikTok, - каже пан Оллінгтон. - Там сама лише молодь, від семирічних-восьмирічних".
Як і багато інших літніх людей, знайомством зі смартфоном та програмами він завдячує онуці.
Його наймолодша онука 15-річна Брук Пентейн - активна користувачка TikTok з більш ніж 65 тисячами підписників - уперше почала публікувати відео під час різдвяних канікул 2018 року, за кілька місяців після того, як цей додаток об'єднали з іншою мережею Musical.ly, де користувачі накладали своє відео на уривки популярних пісень чи саундтреків.
"Вона робила усякі дивні танцювальні рухи, які підлітки зазвичай роблять у TikTok, і вмовляла мене, щоб я ворушив губами, ніби підспівую", - пригадує пан Оллінгтон.
Тоді його це не зацікавило. Лише у січні цього року вона нарешті переконала його станцювати для відео.
23 січня Брук опублікувала відео з ним у себе на сторінці.
Танцюючи навколо дідуся, вона закликала своїх шанувальників підписатися і на його сторінку: "Піднімімо кількість його підписників до 10 000!"
Через три тижні їх було понад 30 тисяч.
"Гадки не маю, чому я став популярним, - зізнається він. - Ніколи не був таким популярним за все своє життя".
Пан Оллінгтон мусив піти зі школи та працювати з 14 років, з кінця 1940-х.
Кілька десятиліть він працював водієм бензовоза і лише з часом піднявся до посади транспортного менеджера. У 65 років він вийшов на пенсію - і став "сімейним клоуном" для своєї дочки, 54-річної Венді Пентейн, та онучок.
Коли вони запропонували йому доєднатися до TikTok, це було певною мірою природно. "Я ніби знову став дитиною", - каже він.
Він додає до сумних і драматичних тем специфічний гумор, просто і щиро висвітлюючи серйозні ситуації. В одному відео він танцює під відому пісню Oops на тлі слайдів, де він прикутий до ліжка після гострого інфаркту у 2019 року.
Інша ключова тема його відеосюжетів - любов до пончиків, які йому заборонено їсти після інфаркту, та його спроби порушити заборону.
Час від часу він з сумом згадує про втрату коханої дружини, яка померла у 2009 році.
За його словами, у своїх відео він майже завжди лише виконавець, а не автор.
"Венді вмовила мене пограти у цих роликах, і я погодився. А далі понеслося", - каже він.
"Я не проти причепуритися, нарядитися й побути посміховиськом. Кколи Венді каже: тату, збирайся, сьогодні в нас за планом TikTok, такий-то сюжет, - я просто роблю, що мені кажуть. Я дуже слухняний, запевняю вас".
Він радо пробує будь-що, окрім танцювальних викликів - популярної "фішки" цієї мережі, завдяки якій відео часто стають "вірусними".
"Ні, я не буду отак махати руками, - заперечує він. - Я так не зможу!"
Далекий від того, щоб стежити за втіленням свого проєкту, пан Оллінгтон навіть не здогадувався, що став зіркою інтернету. Коли одного дня Венді повідомила йому, що на його сторінку підписалося понад мільйон людей, він був приголомшений.
"Неймовірно, що так багато людей знають мене як старого дурника!" - каже він.
Натомість його друзі не обізнані про його успіх. До того, як він змушено перейшов на самоізоляцію і став бачитися виключно зі своєю родиною, пан Оллінгтон двічі-тричі на тиждень обідав з друзями, а щосуботи відвідував місцевий караоке-клуб. Та його друзі не належать до покоління TikTok.
Втім, він не єдиний популярний відеоблогер, багатий роками. Є ще Дідусь Френк (Grandad Frank) - легконогий танцюрист з більш ніж 780 тисячами підписників, і Шалена Бабуся (Granny Gone Wild) - літня американка, яка поєднує комедійні відео з промовами для жертв домашнього насильства.
Юні користувачі TikTok мають слабкість до бабусь і дідусів, пояснює Тімоті Арму з маркетингового агентства Fanbytes, яке допомагає лідерам думок і зіркам з TikTok керувати своїми сторінками.
"Якщо хтось викладе у TikTok відео зі своїми батьками, інші користувачі можуть закотити очі, - каже він. - Якщо ж це буде дідусь або бабуся, неймовірно вже те, що вони користуються цією програмою. Це вважається круто!"
Тепер, коли він краще розібрався у TikTok, пан Оллінгтон користується ним, щоб підтримувати зв'язок з тими, кого не бачить під час ізоляції, - наприклад, з дев'ятирічною дочкою місцевого бармена та зі своєю старшою онукою Сашею.
Він також користується іншими додатками, такими як FaceTime чи Houseparty.
У багатьох зі своїх нещодавніх роликів він обіграє гарячу тему карантину, зумовленого коронавірусом.
В одному (з 457 тисячами переглядів) він виходить на дозволену недалеку прогулянку, вдягнений у жовті господарські рукавиці, сміттєві пакети та маску, що закриває лише ніс.
"Це добре лягає на ситуацію з коронавірусом, у якій ми всі разом опинилися", - каже пан Арму.
"Просто зараз багато хто дбає про своїх дідусів-бабусь. ро це створюється багато відеоконтенту".
"Дідусь Джо - ідеальне втілення цих настроїв".
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