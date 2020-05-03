На карантині у 87 років: як дідусь став зіркою TikTok

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption ‎Скрін: "Я повернувся додому ні з чим… люди, будь ласка, думайте про ‎інших"‎

За три місяці 87-річний дідусь зібрав велику кількість підписників у TikTok, де користувачі - переважно підлітки - діляться одне з одним ‎короткими відео. Довгий час він навіть не підозрював, що його слава день у ‎день зростає - розповідає наш кореспондент Кріс Стокел-Вокер.‎

Його короткий відеосюжет віддзеркалює відчай, віднедавна знайомий багатьом ‎літнім людям у нашому суспільстві. Джо Оллінгтон з міста Лічфілд, що поблизу ‎Бірмінгема, іде рядами місцевого супермаркету - і очі в нього вилазять на лоба від ‎побачених порожніх полиць.‎

Він повертається додому пригнічений, так нічого і не купивши.

Це було ще до того, як уряд запровадив суворі правила соціального ‎дистанціювання і пан Оллінгтон став дотримуватися самоізоляції.

У нього не було ‎нагальної потреби йти на закупи, оскільки останні чотири з половиною роки він ‎мешкає зі своєю дочкою та її сім'єю.

Але 14-секундний відеоролик зачепив ‎глядачів за живе - й наразі налічує понад 42 млн переглядів у додатку для ‎перегляду коротких відео TikTok.

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption ‎Скрін: "Мені не вдалося купити нічого з того, що було потрібно…"‎

Це найбільший успіх пана Оллінгтона за ті три місяці, що він дописує у цій мережі ‎під ніком "дідусь Джо".

На його подив, за його сторінкою уже стежать 1,5 млн ‎людей. І це в мережі, яку загалом вважають "тінейджерською".‎

‎"Мені здається, старші люди не часто зазирають у TikTok, - каже пан Оллінгтон. - ‎Там сама лише молодь, від семирічних-восьмирічних".‎

Як і багато інших літніх людей, знайомством зі смартфоном та програмами він завдячує онуці.‎

Його наймолодша онука 15-річна Брук Пентейн - активна користувачка TikTok з ‎більш ніж 65 тисячами підписників - уперше почала публікувати відео під час ‎різдвяних канікул 2018 року, за кілька місяців після того, як цей додаток ‎об'єднали з іншою мережею Musical.ly, де користувачі накладали своє відео на ‎уривки популярних пісень чи саундтреків.‎

‎"Вона робила усякі дивні танцювальні рухи, які підлітки зазвичай роблять у TikTok, ‎і вмовляла мене, щоб я ворушив губами, ніби підспівую", - пригадує пан ‎Оллінгтон.

Тоді його це не зацікавило. Лише у січні цього року вона нарешті ‎переконала його станцювати для відео.‎

‎23 січня Брук опублікувала відео з ним у себе на сторінці.

Танцюючи навколо ‎дідуся, вона закликала своїх шанувальників підписатися і на його сторінку: ‎‎"Піднімімо кількість його підписників до 10 000!"‎

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption Скрін: "Ось чого мені не вистачає через соціальну дистанцію… танців… родини…"

Через три тижні їх було понад 30 тисяч.‎

‎"Гадки не маю, чому я став популярним, - зізнається він. - Ніколи не був таким ‎популярним за все своє життя".‎

Пан Оллінгтон мусив піти зі школи та працювати з 14 років, з кінця 1940-х.

Кілька ‎десятиліть він працював водієм бензовоза і лише з часом піднявся до посади ‎транспортного менеджера. У 65 років він вийшов на пенсію - і став "сімейним ‎клоуном" для своєї дочки, 54-річної Венді Пентейн, та онучок.‎

Коли вони запропонували йому доєднатися до TikTok, це було певною мірою ‎природно. "Я ніби знову став дитиною", - каже він.‎

Він додає до сумних і драматичних тем специфічний гумор, просто і щиро ‎висвітлюючи серйозні ситуації. В одному відео він танцює під відому пісню Oops ‎на тлі слайдів, де він прикутий до ліжка після гострого інфаркту у 2019 року.‎

Інша ключова тема його відеосюжетів - любов до пончиків, які йому заборонено ‎їсти після інфаркту, та його спроби порушити заборону.

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption Скрін: "У мене все добре - завдяки Національній службі охорони здоров'я. ‎Вони врятували мені життя"‎‎‎‎

Час від часу він з сумом згадує про втрату коханої дружини, яка померла у 2009 році. ‎

‎За його словами, у своїх відео він майже завжди лише виконавець, а не автор.‎

‎"Венді вмовила мене пограти у цих роликах, і я погодився. А далі понеслося", - ‎каже він.‎

‎"Я не проти причепуритися, нарядитися й побути посміховиськом. Кколи Венді каже: тату, збирайся, сьогодні в нас за планом TikTok, такий-то сюжет, ‎‎- я просто роблю, що мені кажуть. Я дуже слухняний, запевняю вас".

Він радо пробує будь-що, окрім танцювальних викликів - популярної "фішки" цієї ‎мережі, завдяки якій відео часто стають "вірусними".

"Ні, я не буду отак махати ‎руками, - заперечує він. - Я так не зможу!"‎

Далекий від того, щоб стежити за втіленням свого проєкту, пан Оллінгтон навіть ‎не здогадувався, що став зіркою інтернету. Коли одного дня Венді повідомила ‎йому, що на його сторінку підписалося понад мільйон людей, він був ‎приголомшений.

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption Дідусь Джо танцює зі старшою онукою Сашею (до суворого карантину)

‎‎"Неймовірно, що так багато людей знають мене як старого дурника!" - каже він.‎

Натомість його друзі не обізнані про його успіх. До того, як він змушено перейшов ‎на самоізоляцію і став бачитися виключно зі своєю родиною, пан Оллінгтон двічі-‎тричі на тиждень обідав з друзями, а щосуботи відвідував місцевий караоке-клуб. ‎Та його друзі не належать до покоління TikTok.‎

Втім, він не єдиний популярний відеоблогер, багатий роками. Є ще Дідусь ‎Френк (Grandad Frank) - легконогий танцюрист з більш ніж 780 ‎тисячами підписників, і Шалена Бабуся (Granny Gone Wild) - літня ‎американка, яка поєднує комедійні відео з промовами для жертв домашнього ‎насильства.‎

Юні користувачі TikTok мають слабкість до бабусь і дідусів, пояснює Тімоті Арму з ‎маркетингового агентства Fanbytes, яке допомагає лідерам думок і зіркам з TikTok ‎керувати своїми сторінками.‎

‎"Якщо хтось викладе у TikTok відео зі своїми батьками, інші користувачі можуть ‎закотити очі, - каже він. - Якщо ж це буде дідусь або бабуся, неймовірно вже те, ‎що вони користуються цією програмою. Це вважається круто!"‎

Тепер, коли він краще розібрався у TikTok, пан Оллінгтон користується ним, щоб ‎підтримувати зв'язок з тими, кого не бачить під час ізоляції, - наприклад, з ‎дев'ятирічною дочкою місцевого бармена та зі своєю старшою онукою Сашею.

Копирайт изображения JOE ALLINGTON Image caption Скрін: "Коли вам 87, і ви на карантині..."

‎Він також користується іншими додатками, такими як FaceTime чи Houseparty.‎

У багатьох зі своїх нещодавніх роликів він обіграє гарячу тему карантину, ‎зумовленого коронавірусом.‎

В одному (з 457 тисячами переглядів) він виходить на дозволену недалеку ‎прогулянку, вдягнений у жовті господарські рукавиці, сміттєві пакети та ‎маску, що закриває лише ніс.‎

‎"Це добре лягає на ситуацію з коронавірусом, у якій ми всі разом опинилися", - ‎каже пан Арму.‎

‎"Просто зараз багато хто дбає про своїх дідусів-бабусь. ро це створюється багато ‎відеоконтенту".‎

‎"Дідусь Джо - ідеальне втілення цих настроїв".

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