Коронавірус в Україні: майже 500 нових випадків за добу

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Станом на ранок 26 квітня в Україні зареєстрували 8 617 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За минулу добу це захворювання підтвердили у 492 людей.

Загалом від початку епідемії провели 89 373 ПЛР-тестів.

Найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області - 1341, далі йдуть Київ (1 188) та Івано-Франківська область (731).

Усього в Україні госпіталізовано 2 750 людей. 107 пацієнтів перебувають на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ), серед них одна дитина.

Внаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 209 людей, водночас одужали вже 840.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про початок постачання ПЛР-систем від українських виробників.

24 квітня компанія ТОВ "Укргентех" здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система - це 100 тестів). Їх розподілили по регіонах України.

25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем, а на 26 квітня заплановане постачання ще 1,5 тисяч систем.

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