На коліна не ставав: Зеленський у річницю президенства пообіцяв закінчити війну

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Президент Володимир Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі під час своєї каденції.

Про це він заявив за результатами першого року свого президенства у фільмі, який транслювався українськими каналами.

"Я впевнений, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що наразі триває робота у мінському форматі, але, якщо результатів не буде, формат змінять.

"Я казав, що готовий чекати один рік. Якщо мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові, але рік ще не пройшов", - зазначив він.

Президент нагадав, що до його обрання скептики прогнозували, що він буде вигнанцем серед світових лідерів. На його думку, за цей рік він довів протилежне, регулярно спілкуючись зі світовими лідерами.

Зокрема, відбулась зустріч на найвищому рівні в нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина та Франція).

"Ніхто ж країну не здав, нічого такого не підписали. Ніхто на колінах, як говорили, що на колінах я буду стояти - нічого цього не зроблено", - додав президент.

До свого обрання Володимир Зеленський говорив, що готовий стати на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним, щоб він завершив війну з Україною.

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