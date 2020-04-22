Салон краси вдома: як жінки дбають про себе на карантині

ВВС News Україна попросила українських жінок показати, як вони слідкують за своєю зовнішністю в умовах карантину.

Перукарні та салони краси закриті вже понад місяць.

Тому жінкам доводиться брати до рук ножиці, лак для манікюру та фарбу для волосся.

Тепер салон краси вдома - це не лише вміння, але й сміливість жінок експериментувати зі своєю зовнішністю.

Український уряд подовжив дію карантину до 11 травня.

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