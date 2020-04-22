Салон краси вдома: як жінки дбають про себе на карантині
ВВС News Україна попросила українських жінок показати, як вони слідкують за своєю зовнішністю в умовах карантину.
Перукарні та салони краси закриті вже понад місяць.
Тому жінкам доводиться брати до рук ножиці, лак для манікюру та фарбу для волосся.
Тепер салон краси вдома - це не лише вміння, але й сміливість жінок експериментувати зі своєю зовнішністю.
Український уряд подовжив дію карантину до 11 травня.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!