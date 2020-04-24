Рецепт легкого весняного салату з куркою

Салат з зеленню та куркою - це легка і дієтична страва, яку до того ж швидко і просто готувати.

Щоб приготувати соус, змішайте всі інгредієнти разом, приправте сіллю та перцем.

Курячі стегна очистіть від шкірки, відділіть м'ясо від кісток, змастіть їх олією, сіллю та перцем, а тоді викладіть на гриль чи у спеціальну сковороду.

Обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до готовності.

Інгредієнти:

Для соусу

Йогурт - 2 ст. ложки

Зубчик часнику

Свіжа петрушка

Лимонний сік - 1 ст. ложка

Для курки

Курячі стегна - 4 шт.

Оливкова олія - 1 ч. ложка

Сіль і перець

Для весняного салату

Зелена цибуля - 2 шт.

Листя м'яти - 2 жмені

Свіжий кріп - 1 жменя

Листя салату - 30 г

Лимонний сік - 1 ст. ложка

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Тертий пармезан - 1 ст. ложка

Поріжте зелень для салату, додайте лимонний сік та оливкову олію, гарно все перемішайте.

У сезон можна додати до салату також зелений горошок.

Викладіть салат на тарілки, наріжте курячі стегна та викладіть поверх салату. Посипте пармезаном, полийте соусом та подавайте на стіл.

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