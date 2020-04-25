Рецепт ароматного запеченого м'яса з овочами
Запечена баранина з овочами - страва, яка чудово підходить і для особливої події, і на щодень.
Розігрійте духовку до 150 градусів.
Поріжте баранину, приправте її сіллю та перцем.
Нагрійте олію на сковороді на середньому вогні, тоді обсмажуйте м'ясо по 2-3 хвилини з кожної сторони. Перекладіть його в середнього розміру казанок.
Інгредієнти
- Баранина - 500
- Оливкова олія - 3 ст. ложки
- Морква - 1 шт.
- Селера - 1 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Борошно - 2 ст. ложки
- Бульйон - 1 л
- Свіжий чебрець - 8 гілочок
- Лавровий лист
- Вершкове масло - 100 г
- Картопля - 2 шт.
- Сіль і перець
Підсмажте натерту моркву та порізану селеру і цибулю на сковороді.
Додайте борошна до овочів та продовжуйте тушкувати суміш 2-3 хвилини.
Влийте в сковороду бульйон та добре розмішайте, щоб рідина загусла та не було видно грудочок борошна.
Перекладіть суміш зі сковороди у казанок, додайте 7 гілочок чебрецю і лавровий лист. Після цього доведіть суміш до кипіння.
Наріжте картоплю кружечками та викладіть на страву, змастіть зверху вершковим маслом, додайте чебрецю, що залишився.
Запікайте в духовці 1-1,5 години, доки картопля не стане золотистою та хрусткою, а овочі - ніжними.
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