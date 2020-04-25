Рецепт ароматного запеченого м'яса з овочами

  • 25 квітня 2020

Запечена баранина з овочами - страва, яка чудово підходить і для особливої події, і на щодень.

Розігрійте духовку до 150 градусів.

Поріжте баранину, приправте її сіллю та перцем.

Нагрійте олію на сковороді на середньому вогні, тоді обсмажуйте м'ясо по 2-3 хвилини з кожної сторони. Перекладіть його в середнього розміру казанок.

Інгредієнти

  • Баранина - 500
  • Оливкова олія - 3 ст. ложки
  • Морква - 1 шт.
  • Селера - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Бульйон - 1 л
  • Свіжий чебрець - 8 гілочок
  • Лавровий лист
  • Вершкове масло - 100 г
  • Картопля - 2 шт.
  • Сіль і перець

Підсмажте натерту моркву та порізану селеру і цибулю на сковороді.

Додайте борошна до овочів та продовжуйте тушкувати суміш 2-3 хвилини.

Влийте в сковороду бульйон та добре розмішайте, щоб рідина загусла та не було видно грудочок борошна.

Перекладіть суміш зі сковороди у казанок, додайте 7 гілочок чебрецю і лавровий лист. Після цього доведіть суміш до кипіння.

Наріжте картоплю кружечками та викладіть на страву, змастіть зверху вершковим маслом, додайте чебрецю, що залишився.

Запікайте в духовці 1-1,5 години, доки картопля не стане золотистою та хрусткою, а овочі - ніжними.

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