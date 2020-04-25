Рецепт ароматного запеченого м'яса з овочами

Запечена баранина з овочами - страва, яка чудово підходить і для особливої події, і на щодень.

Розігрійте духовку до 150 градусів.

Поріжте баранину, приправте її сіллю та перцем.

Нагрійте олію на сковороді на середньому вогні, тоді обсмажуйте м'ясо по 2-3 хвилини з кожної сторони. Перекладіть його в середнього розміру казанок.

Інгредієнти

Баранина - 500

Оливкова олія - 3 ст. ложки

Морква - 1 шт.

Селера - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Борошно - 2 ст. ложки

Бульйон - 1 л

Свіжий чебрець - 8 гілочок

Лавровий лист

Вершкове масло - 100 г

Картопля - 2 шт.

Сіль і перець

Підсмажте натерту моркву та порізану селеру і цибулю на сковороді.

Додайте борошна до овочів та продовжуйте тушкувати суміш 2-3 хвилини.

Влийте в сковороду бульйон та добре розмішайте, щоб рідина загусла та не було видно грудочок борошна.

Перекладіть суміш зі сковороди у казанок, додайте 7 гілочок чебрецю і лавровий лист. Після цього доведіть суміш до кипіння.

Наріжте картоплю кружечками та викладіть на страву, змастіть зверху вершковим маслом, додайте чебрецю, що залишився.

Запікайте в духовці 1-1,5 години, доки картопля не стане золотистою та хрусткою, а овочі - ніжними.

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