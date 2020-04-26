Рецепт вишуканої курки з грибами та особливим інгредієнтом
Курка та соус з грибів - безпрограшне класичне поєднання, а кілька ложок Мадейри додадуть страві особливого шарму.
Приправте шматочки курки сіллю та перцем, обваляйте в борошні.
Розтопіть дві третини вершкового масла на сковороді на середньому вогні. Додайте курку та обсмажуйте 2-3 хвилини до золотисто-коричневого кольору з кожного боку.
Перекладіть курку у невелику каструлю.
Інгредієнти
Для запіканки
- Курка - середнього розміру, порізана на 8 частин
- Борошно - 1 ч. ложка
- Вершкове масло - 75 г
- Цибулина
- Зубчик часнику
- Мадейра - 5 ст. ложок
- Курячий бульйон - 500 мл
- Вершки - 200 мл
- Чебрець - 4 гілочки
- Шампіньйони - 250 г
- Лисички - 100 г
- Петрушка - 2 гілочки
- Сіль і перець
Для пюре
- Картопля -1 кг
- Вершкове масло - 150 г
- Вершки - 150 мл
Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте порізаний часник та цибулю, мадейру, вершки і чебрець. Добре розмішайте та доведіть суміш до кипіння. Коли суміш закипить, тушкуйте на середньому вогні ще 12-15 хвилин.
Додайте порізані та очищені гриби і продовжуйте тушкувати ще 12-15 хвилин, доки соус трохи не загусне.
Приправте страву сіллю та перцем, тоді додайте решту масла та нарізану петрушку.
Відваріть картоплю у підсоленій воді, додайте вершкове масло та вершки і зробіть добре вимішане пюре.
Подавайте страву з ложкою пюре.
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