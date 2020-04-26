Рецепт вишуканої курки з грибами та особливим інгредієнтом

Курка та соус з грибів - безпрограшне класичне поєднання, а кілька ложок Мадейри додадуть страві особливого шарму.

Приправте шматочки курки сіллю та перцем, обваляйте в борошні.

Розтопіть дві третини вершкового масла на сковороді на середньому вогні. Додайте курку та обсмажуйте 2-3 хвилини до золотисто-коричневого кольору з кожного боку.

Перекладіть курку у невелику каструлю.

Інгредієнти

Для запіканки

Курка - середнього розміру, порізана на 8 частин

Борошно - 1 ч. ложка

Вершкове масло - 75 г

Цибулина

Зубчик часнику

Мадейра - 5 ст. ложок

Курячий бульйон - 500 мл

Вершки - 200 мл

Чебрець - 4 гілочки

Шампіньйони - 250 г

Лисички - 100 г

Петрушка - 2 гілочки

Сіль і перець

Для пюре

Картопля -1 кг

Вершкове масло - 150 г

Вершки - 150 мл

Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте порізаний часник та цибулю, мадейру, вершки і чебрець. Добре розмішайте та доведіть суміш до кипіння. Коли суміш закипить, тушкуйте на середньому вогні ще 12-15 хвилин.

Додайте порізані та очищені гриби і продовжуйте тушкувати ще 12-15 хвилин, доки соус трохи не загусне.

Приправте страву сіллю та перцем, тоді додайте решту масла та нарізану петрушку.

Відваріть картоплю у підсоленій воді, додайте вершкове масло та вершки і зробіть добре вимішане пюре.

Подавайте страву з ложкою пюре.

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