Коли в Україні знімуть карантин? Випуск новин 22.04.2020

  • 22 квітня 2020

У випуску 22 квітня:

  • Уряд продовжив карантин до середини травня: аналізуємо, які обмежувальні заходи скасують і коли;
  • Світ постав на порозі голоду в Біблійних масштабах, застерігають в ООН;
  • Чому різні люди по-різному потерпають від хвороби - британські науковці вивчають ДНК пацієнтів;
  • Собача благодійність: як волонтери розважають хатніх тварин людей в ізоляції;
  • І як правильно тримати дистанцію 2 метри від інших людей.

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