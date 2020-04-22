Коли в Україні знімуть карантин? Випуск новин 22.04.2020
У випуску 22 квітня:
- Уряд продовжив карантин до середини травня: аналізуємо, які обмежувальні заходи скасують і коли;
- Світ постав на порозі голоду в Біблійних масштабах, застерігають в ООН;
- Чому різні люди по-різному потерпають від хвороби - британські науковці вивчають ДНК пацієнтів;
- Собача благодійність: як волонтери розважають хатніх тварин людей в ізоляції;
- І як правильно тримати дистанцію 2 метри від інших людей.
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