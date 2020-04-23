Хроніки коронавірусу. В Італії босів мафії випускають з тюрем - через пандемію

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Станом на ранок 23 квітня у світі виявили 2,6 мільйона випадків коронавірусу. Понад 700 тисяч людей одужали, 184 тисячі померли.

За кількістю інфікованих, як і раніше, лідирують США, де вірус виявили вже у майже 850 тисяч людей.

Далі слідують Іспанія (208 тисяч заражених), Італія (187 тисяч) і Франція (159 тисяч).

У цих же країнах зафіксовано й найбільшу кількість летальних випадків: 47 тисяч - у США, 24 тисячі - в Італії, 21 тисяча - в Іспанії та Франції.

В Італії босів мафії випускають з тюрем

Через поширення коронавірусу італійська влада змушена випускати з в'язниць навіть босів мафії.

Як повідомляє Guardian з посиланням на італійські ЗМІ, упродовж кількох днів на домашній арешт перевели принаймні трьох мафіозі.

У середу міланський суд перевів на домашній арешт одного з найвпливовіших босів Коза Ностри - 78-річного Франческо Бонуру. Йому дозволено виходити з дому, щоб відвідувати лікаря.

Раніше суди також перевели на домашній арешт двох ймовірних босів угруповання Ндрангета - 65-річного Вінченцино Іанаццо і 72-річного Рокко Санто Філліпонне.

В останнього виявили проблеми з серцем, і суд вирішив, що він може не пережити зараження коронавірусом.

Тестування вакцини на людях

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У Німеччині незабаром розпочнеться тестування вакцини проти коронавірусної інфекції на добровольцях. На початковому етапі участь в дослідженні візьмуть близько 200 людей віком від 18 до 55 років.

В разі успішних результатів до тестування залучать і людей старшого віку, які перебувають у групі ризику.

Розробники вакцини - компанія Biontech і американський фармацевтичний гігант Pfizer. Поки що не зовсім зрозуміло, коли саме розпочнеться тестування, але в Biontech кажуть, що це станеться раніше, ніж очікувалось.

Напередодні також стало відомо про те, що тестування вакцини від коронавірусу на людях вже цього тижня розпочнуть у Великій Британії.

Британія: деякі обмеження діятимуть до кінця року

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Радник британського уряду з питань охорони здоров'я професор Кріс Вітті заявив, що деякі обмеження діятимуть в країні принаймні до кінця року.

За його словами, очікування про те, що світ вже незабаром повернеться до нормального життя, "повністю нереалістичні".

Ідеальним способом виходу з кризи було б створення ефективної вакцини або ліків. Але шанси на те, що це станеться упродовж найближчого року, "неймовірно малі", каже Кріс Вітті.

"Світ вже не буде таким, як раніше" - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу далека від завершення - попри те, що в багатьох країнах кількість заражень пішла на спад.

"Попереду в нас довгий шлях. Цей вірус з нами надовго", - каже очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус.

За його словами, водночас із тим, як в країнах Західної Європи ситуація стабілізується, тривожне зростання кількості заражень спостерігається в Африці, Центральній та Південній Америці, а також у Східній Європі.

"Громадяни країн, де діють карантинні заходи, відчувають зрозуміле роздратування від того, що вже кілька тижнів змушені сидіти вдома. Але світ вже не буде таким, як раніше", - додав Гебреісус.

Вірус виявили в домашніх котів

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Американські медики виявили коронавірус у двох домашніх котів. Фахівці припускають, що тварини могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

Коти мають легкі симптоми хвороби - медики очікують на їхнє одужання.

Це не перший випадок ймовірного зараження тварин від людини. Раніше стало відомо про виявлення коронавірусу у п'яти тигрів і трьох левів у зоопарку Нью-Йорка, а також у двох собак у Гонконзі.

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