Заробітчани переказали в Україну "рекордні $16 млрд за рік"
Українські заробітчани у 2019 році переказали на батьківщину близько 16 мільярдів доларів, йдеться у свіжій доповіді Світового банку.
Таким чином Україна залишається найбільшим отримувачем грошових переказів в Європі.
"Україна залишається найбільшим отримувачем грошових переказів в регіоні, досягнувши нового рекордного показника близько 16 мільярдів доларів США", - йдеться у доповіді.
Для порівняння, у 2018 році трудові мігранти з України переказали додому близько 14 мільярдів доларів.
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Обсяг грошових переказів до країн Європи та Центральної Азії Світовий банк оцінює у 65 мільярдів доларів. Це на 6% більше, ніж торік.
Загалом у світі перекази трудових мігрантів склали понад 553 мільярди доларів.
Водночас, прогнозують у Світовому банку, у 2020 році через економічні наслідки пандемії коронавірусу обсяги грошових переказів у світі скоротяться - приблизно на 20%.
"Таке скорочення стане найстрімкішим у новітній історії. Воно значною мірою спричинене зниженням рівня заробітної плати та зайнятості трудових мігрантів. Саме трудові мігранти є більш вразливими до втрати роботи та заробітної плати під час економічної кризи", - пояснюють у Світовому банку.
Раніше свої оцінки щодо того, скільки грошей в Україну переказали заробітчани, оприлюднив Нацбанк.
За його підрахунками, ця сума складає понад 12 мільярдів доларів (за підсумками 2019 року).
Найбільше грошей, кажуть в НБУ, надсилали з Польщі ($3,68 млрд), Росії ($1,23 млрд) та Чехії ($1,11 млрд).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню РБК-Україна припустив, що обсяг перказів від заробітчан цьогоріч може скоротитися вдвічі.
За його словами, частково компенсувати цей спад може те, що люди, які повернулися до України, будуть вкладати гроші в бізнес і витрачати зароблені закордоном кошти в Україні.
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