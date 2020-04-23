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У гуртожитку міста Вишневе, що під Києвом, стався спалах коронавірусу. Захворіли 78 з 224 перевірених людей.

Раніше повідомлялося, що в цьому гуртожитку виявили 37 інфікованих мешканців, двоє померли.

У четвер у Київській облдержадміністрації розповіли, що завершили перевірку усіх жителів будівлі методом ПЛР-тестування і виявили коронавірус ще в понад 50 людей.

Серед 78 інфікованих 16 є неповнолітніми. Також серед захворілих - двоє працівників гуртожитку.

Троє пацієнтів наразі перебувають в лікарні, усі решта - на самоізоляції за місцем проживання, кажуть в Київській ОДА.

Після того, як в гуртожитку зафіксували спалах, будівля перебувала під охороною Національної гвардії.

"Мешканців будинку повністю ізольовано, відвідувачів не пускають. Працівники Нацполіції, місцева влада та волонтери організують доставку продовольчих товарів, ліків та засобів особистої гігієни", - повідомляли в МВС.

23 квітня у Києві кількість зафіксованих випадків коронавірусу перевищила тисячу - наразі тут виявили 1 059 хворих. У Київській області зафіксовано 451 випадок.

Загалом в Україні з початку спалаху зафіксували 7 170 підтверджених випадків коронавірусу.

Найбільше хворих у Чернівецькій області (1 140), Києві (1 059) та Івано-Франківській області (644).

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