В Україну повернулася "Мрія" - Ан-225

В Україну повернувся літак Ан-225 "Мрія". Він прилетів з Китаю - після Польщі та Франції.

Рейс видався складним, адже в Китаї не можна виходити та змінювати екіпаж.

Екіпаж був посиленим. Усього на борту 22 людини та 103 тонни вантажу, який майже повністю займає кабіну "Мрії".

Вантаж медичний - захисні маски, рукавички та костюми - і має допомогти в боротьбі з коронавірусом.

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