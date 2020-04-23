В Україну повернулася "Мрія" - Ан-225
- 23 квітня 2020
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В Україну повернувся літак Ан-225 "Мрія". Він прилетів з Китаю - після Польщі та Франції.
Рейс видався складним, адже в Китаї не можна виходити та змінювати екіпаж.
Екіпаж був посиленим. Усього на борту 22 людини та 103 тонни вантажу, який майже повністю займає кабіну "Мрії".
Вантаж медичний - захисні маски, рукавички та костюми - і має допомогти в боротьбі з коронавірусом.
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