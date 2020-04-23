Мільйони айфонів під загрозою зламу через вразливість

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Через вразливість в операційній системі мільйони iPhone та iPad опинилися під загрозою зламу.

В дослідженні компанії ZecOps, яка займається кібербезпекою, хакери можуть здійснювати атаки через баг у роботі додатку "Пошта".

Зловмисники надсилали жертвам пустого листа, й коли ті його відкривали, програма "зависала", змушуючи власників перезавантажувати пристрій. Під час перезавантаження хакери отримували доступ до даних на смартфоні або планшеті.

Жертвами зловмисників, які використовували цю вразливість, стали вже принаймні шестеро "людей високого рівня", кажуть в ZecOps.

Зокрема, йдеться про представників однієї з найбагатших компаній у США, керівника японського мобільного оператора та європейського журналіста.

Представник Apple у коментарі агентству Reuters вже заявив, що проблему виправлять вже в найближчій версії програмного забезпечення.

ZecOps повідомила Apple про вразливість у березні. В компанії про неї нічого не знали.

Вважається, що техніка Apple є більш безпечною, ніж пристрої інших виробників.

Особливість виявленого методу зламу є те, що жертвам не доводиться завантажувати жодних програм або відвідувати шкідливі сайти.

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