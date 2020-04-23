Польща теж запалала: горить найбільший національний парк

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Близько 6000 гектарів найбільшого у Польщі Бєбжанського національного парку - 10% всього парку - охопили пожежі.

Сотні пожежників намагаються побороти вогонь, застосовують і пожежну авіацію.

Пожежі у Польщі та їх причини дещо схожі з те, що останні тижні переживала Україна.

Цей польський парк розташований на сході країни в географічному регіоні Полісся - як і українські території, найбільше постраждалі від пожеж.

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Міністерство охорони довкілля країни заявило, що пожежу, швидше за все, спричинили селяни та фермери, які підпалюють траву.

Схожі причини масових лісових пожеж на Поліссі та інших регіонах України називала й українська влада.

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Ситуація погіршується через те, що Польща зараз переживає найгіршу посуху за десятиліття.

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"Зараз навряд чи можна говорити про самозаймання - це не середина літа, немає спеки чи сильних вітрів", - сказав директор парку Анджей Григорук.

"Я не знаю, як це назвати. Дурість? Безвідповідальність? Весна - це стрімкий вибух життя. Тому втрати природи порахувати неможливо. Це трагедія, її неможливо описати", - сказала каналу TVN Яніна Агнешка Зак, гід парку.

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Керівництво парку припускає, що боротися з вогнем доведеться місяцями.

Бєбжанський національний парк розташований на північному сході країни, біля кордону з Білоруссю.

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Низькоросла місцевість відома своїми торфовищами та заболоченими угіддями, населеними багатьма видами птахів, бобрами та лосями.

Ця територія також вважається частиною історичного та географічного регіону Полісся, до якого належать і території української Чорнобильської зони.

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