Польща теж запалала: горить найбільший національний парк
Близько 6000 гектарів найбільшого у Польщі Бєбжанського національного парку - 10% всього парку - охопили пожежі.
Сотні пожежників намагаються побороти вогонь, застосовують і пожежну авіацію.
Пожежі у Польщі та їх причини дещо схожі з те, що останні тижні переживала Україна.
Цей польський парк розташований на сході країни в географічному регіоні Полісся - як і українські території, найбільше постраждалі від пожеж.
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Міністерство охорони довкілля країни заявило, що пожежу, швидше за все, спричинили селяни та фермери, які підпалюють траву.
Схожі причини масових лісових пожеж на Поліссі та інших регіонах України називала й українська влада.
Ситуація погіршується через те, що Польща зараз переживає найгіршу посуху за десятиліття.
"Зараз навряд чи можна говорити про самозаймання - це не середина літа, немає спеки чи сильних вітрів", - сказав директор парку Анджей Григорук.
"Я не знаю, як це назвати. Дурість? Безвідповідальність? Весна - це стрімкий вибух життя. Тому втрати природи порахувати неможливо. Це трагедія, її неможливо описати", - сказала каналу TVN Яніна Агнешка Зак, гід парку.
Керівництво парку припускає, що боротися з вогнем доведеться місяцями.
Бєбжанський національний парк розташований на північному сході країни, біля кордону з Білоруссю.
Низькоросла місцевість відома своїми торфовищами та заболоченими угіддями, населеними багатьма видами птахів, бобрами та лосями.
Ця територія також вважається частиною історичного та географічного регіону Полісся, до якого належать і території української Чорнобильської зони.
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