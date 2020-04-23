Зеленський: Україна починає тестувати ліки від коронавірусу

Копирайт изображения Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав у спеціальному зверненні 23 квітня.

За його словами, цей препарат може бути дуже ефективним й навіть повністю нейтралізувати хворобу.

Щоправда, він не назвав конкретних вчених та який це саме препарат.

"В ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших учених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним", - заявив пан Зеленський.

"У них є всі підстави вважати, що препарат може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція завдає людському організму", - запевнив президент України.

Володимир Зеленський додав, що це особливо стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.

"Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, а й для профілактики захворювання", - зробив гучну заяву президент України.

При цьому він уточнив, що ще треба дочекатись офіційних результатів клінічних випробувань й закликав вірити у вчених та тримати за них кулаки.

Копирайт изображения УНІАН

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський пропонував мільйон доларів вченим, які винайдуть вакцину від коронавірусу.

Ця інформація викликала критику в багатьох експертів, які вказують, що на пошук вакцини потрібен час та набагато більші гроші.

У світі тестують кілька потенційних вакцин від коронавірусу, а виробництво вакцини прогнозують аж на 2021 рік.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!