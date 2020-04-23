Принцу Луї - два роки. Він теж долучився до боротьби з коронавірусом

Копирайт изображения The Duchess of Cambridge

У четвер принц Луї відзначає свій другий день народження, і на честь цієї події його батьки, герцог і герцогиня Кембридзькі, поділилися світлинами хлопчика, який намалював веселку - символ надії в часи епідемії коронавірусу.

Британські діти по всій країні малюють веселки і вивішують малюнки у вікнах своїх будинків, на деревах, або надсилають їх до лікарень на підтримку медиків, які борються за життя пацієнтів.

Принц Луї зробив відбитки своїх долоньок у кольорах веселки. Найімовірніше, він займався цим разом зі своїми старшими братом і сестрою, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою, що отримали таке завдання у школі, як і інші діти у Британії.

Нещодавно герцогиня Кейт, сміючись, зізналася, що не сказала дітям про те, що почалися великодні канікули, і навчання вдома тривало всі два тижні канікул.

"Я зробила це, щоб якось упорядкувати наше життя. Добре, що зараз є стільки підказок і вправ в інтернеті, які можна робити разом з дітьми. Тому ми не займалися виключно навчанням", - пояснила Кейт.

Вона також зізналася, що була здивована, наскільки її діти поінформовані про те, що відбувається, - пандемію коронавірусу, і намагається обговорювати це з ними у доступній для них формі.

Копирайт изображения The Duchess of Cambridge

Фото принца Луї зробила сама Кейт у королівському маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк, де родина перебуває від початку карантину.

Герцогиня Кембридзька захоплюється фото і неодноразово публікувала фотопортрети своїх дітей, зроблені власноруч.

Її роботи отримали схвальні відгуки. Дружина принца Вільяма також є патронесою Королівського фотографічного товариства Великої Британії.

Дідусь принца Луї принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська привітали свого онука з днем народження у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @ClarenceHouse A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today. 🎂



The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8 — Clarence House (@ClarenceHouse) 23 квітня 2020 р.

Копирайт изображения The Duchess of Cambridge

Принц Луї Артур Чарльз Кембридзький - п'ятий у черзі на британський престол після свого діда принца Чарльза, батька принца Вільяма і старших брата і сестри.

Він народився 23 квітня, у День святого Георга, у приватному крилі лондонської лікарні Сент-Мері.

Хлопчика хрестив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в присутності родини і друзів.

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