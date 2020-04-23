У Чорнобилі знайшли обгоріле лоша. Тепер лікують у притулку
У Чорнобильській зоні зі згарища врятували лоша коня Пржевальського, і відправили його до притулку диких тварин.
"Ми не знаємо, де поділася мама-кобила цієї маленької конячки Пржевальського, але лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Можливо, чимось наляканий табун не помітив, як загубив маля", - повідомили у Чорнобильському заповіднику.
Співробітники заповідника відправили лоша, в якого виявили опіки та коліки, до притулку диких тварин при кінноспортивному клубі "Магнат" біля Борисполя.
"Зараз одужує. Годуємо її", - розповіла BBC News Україна засновниця притулку Наталія Попова.
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За її словами, вік тварини - приблизно місяць. У притулку збирають гроші для того, аби прогодувати її.
У заповіднику зазначають, що внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні багато копитних тварин дезорієнтовані, налякані та залишилися без їжі, з попелом замість звичних пасовищ, тому потребують кормів та годівниць.
"В них зараз особливий період: в квітні-травні вагітні кобили коней Пржевальського починають жеребитися. Приблизно в цей час народжують також самки оленів та лосів", - пояснюють в заповіднику.
Найпростіше у Чорнобильській зоні побачити саме коней Пржевальського, яких сюди завезли в 90-і роки.
Вони тут прижились, і зараз популяція тварин перевалила далеко за сто особин. При цьому один табун перейшов на білоруську територію і оселився там.
У табуні зазвичай є один самець, а також група кобил і лошата. Вигнані з табуна дорослі самці часом об'єднуються в групи, але переважно живуть одинаками.
"На нашому боці кордону зараз 7-8 табунів, у кожному з яких менше десятка тварин. Є також блукаючі самці", - розповідав кілька років тому ВВС News Україна еколог Сергій Гащак.
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