Чому Ілон Маск зменшить яскравість своїх супутників

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Виконавчий директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія зменшить яскравість супутників своєї компанії.

Раніше спостерігачі за зірками у всьому світі побачили незвичайні яскраві сузір'я, які утворили космічні кораблі низької орбіти.

SpaceX запускає великі партії супутників у рамках проекту Starlink, аби покращити глобальне покриття інтернетом. Останній запуск відбувся в середу.

У відповідь на запитання про надмірну яскравість супутників Starlink у Twitter, пан Маск сказав, що це пов'язано з кутом сонячних батарей супутників, і компанія "зараз це виправляє".

Їх хочуть зробити менш помітними із Землі.

Проект Starlink SpaceX має на меті створити мережу з 12 000 супутників, які передаватимуть широкосмуговий доступ до інтернету на Землю.

Багато видимих зараз супутників запустили в березні, але за останні кілька днів їхня нинішня орбітальна позиція полегшила їх видимість.

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Ці супутники також особливо яскраві через розміри та близькість до Землі.

Великі супутники зазвичай вирушають на вищу орбіту. Супутники з низькою орбітою зазвичай менші.

Крім того, супутники Starlink мають широкі плоскі панелі, які відбивають світло.

SpaceX працює над "навісом", який зменшить відбиття світла супутниками, які надсилатимуть під час майбутніх запусків.

На думку астрономів, видимість та яскравість супутників зараз для них є не такою великою проблемою, ніж стане, коли сузір'я супутників збільшиться та почне функціонувати.

Зараз космічні апарати перебувать на своєрідній "паркувальній орбіті", але протягом наступних кількох місяців використають бортові двигуни, щоб рухатись трохи далі від Землі та повернути сонячні батареї до Сонця.

Це зробить їх менш видимими неозброєним оком, але може спричинити світлове забруднення для астрономів, які намагаються сфотографувати далекі ділянки космосу.

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