Росія хоче привезти гуманітарну допомогу Україні. Для Києво-Печерської лаври

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло 13 березня закликав не боятись коронавірусу та ходити до храмів

Російська Федерація хоче привезти до Києва вантаж з гуманітарною допомогою - для охопленої коронавірусом Києво-Печерської лаври.

Цю інформацію ВВС News Україна підтвердила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова попросила свою українську колегу допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажу від російських "вірян" - бо ж міністерство соціальної політики України "не відповідає".

"Я отримала звернення Тетяни Москалькової. Але це питання до міністерства соціальної політики", - розповіла ВВС News Україна Людмила Денісова.

Вона додала, що розповіла російській колезі, як має відбуватись цей процес.

"Ініціатор звернення, який хоче надіслати вантаж, має звернутись до міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення і ввезення вантажу як гуманітарної допомоги", - каже пані омбудсмен.

Пані Денісова додала, що не вирішує таких питань, а тільки контролює дотримання прав.

Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там відбувся спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

Тетяна Москалькова у зверненні вказувала, що росіяни зібрали дві тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавиць й інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Вона каже, що попросила посприяти українську колегу, адже у міністерстві соціальної політики на звернення Росії не відреагували.

Копирайт изображения УПЦ Image caption 14 квітня Вадим Новинський передав УПЦ МП 850 тисяч захисних масок

Ще минулого тижня пресслужба УПЦ МП заявляла, що бізнесмен Вадим Новинський забезпечує церкву засобами для протидії коронавірусу. Зокрема, останній раз він передав митрополиту Онуфрію 850 тисяч захисних масок.

12 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих від коронавірусу.

Як вказує видання Cerkvarium, на початку квітня Росія заблокувала перевезення своєю територією гуманітарного вантажу для України з третьої країни.

Також видання вказує, що раніше частина проросійських політиків в Україні опрацьовували варіанти постачання гуманітарної допомоги з Росії до України для поліпшення стосунків між країнами.

В Україні кілька монастирів УПЦ МП зачинені на карантин. Зокрема, Києво-Печерська та Почаївська лавра.

Ще місяць тому керівники цієї церкви закликали не боятись коронавірусу та ходити до храмів. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій, попри заборону поліції, також закликав іти на Великдень молитись біля храмів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!