Які обмеження на поминальні дні в Україні - випуск новин

У випуску 23 квітня:

Новий рекорд інфікованих в Україні. Які будуть обмеження на поминальні дні.

Черги за продовольчими пайками у США. Як пандемія вдарила по американцям.

Лікарня в Ізраїлі дозволила рідним попрощатись із тими, хто помирає від Ковід-19.

Сам собі бариста. Як зварити смачну каву вдома.

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