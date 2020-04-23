Які обмеження на поминальні дні в Україні - випуск новин
- 23 квітня 2020
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У випуску 23 квітня:
- Новий рекорд інфікованих в Україні. Які будуть обмеження на поминальні дні.
- Черги за продовольчими пайками у США. Як пандемія вдарила по американцям.
- Лікарня в Ізраїлі дозволила рідним попрощатись із тими, хто помирає від Ковід-19.
- Сам собі бариста. Як зварити смачну каву вдома.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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