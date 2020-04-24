Хроніки коронавірусу: чи може вірус стати зброєю?
Кількість інфікованих людей у світі зростає. Країни виділяють допомогу для боротьби з пандемією, а в США перевіряють, чи можуть коронавірус використати як зброю.
Коронавірус як зброя
Пентагон і американські розвідники приділяють серйозну увагу версії про те, що коронавірус можуть використати як біологічну зброю.
Мова йде не про теорію про лабораторне походження вірусу, пише видання Politico, а про те, чи можуть екстремісти його перетворити на зброю.
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У четвер представник американського військового відомства Майк Ендрюс заявив, що в рамках програми Пентагону з біологічної та хімічної безпеки у дослідження і боротьбу з коронавірусом вклали 150 млн доларів.
"У своєму природному вигляді вірус можуть використати як біологічну зброю менш просунуті в технічному плані групи, або країни з програмою біологічної зброї можуть змінити його характеристики", - каже Енді Вебер, колишній заступник міністра оборони США в адміністрації Барака Обами.
Департамент внутрішньої безпеки США в четвер оприлюднив заяву про "мобілізацію екстремістів і внутрішніх терористів" у зв'язку з пандемією, пише Politico. Загроза, яку вони представляють, може в період карантину зрости, додали у відомстві.
Великі гроші
Лідери ЄС узгодили виділення допомоги економіці Європи.
Провівши відео зустріч, вони домовилися створити фонд відновлення, тісно пов'язаний із семирічним бюджетом союзу.
540 млрд євро фінансової підтримки будуть надавати з 1 червня через вже існуючі механізми
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що фонд загалом зможе залучити 1 трлн євро.
Щодо виділення такої потрібної для Європи допомоги точилися жорсткі дебати, але прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що у четвер досягли "великого прогресу".
Італія, по якій коронавірус вдарив чи не найбільше, закликала своїх партнерів з ЄС, особливо багатших країн Північної Європи, проявити більше солідарності.
Влада США також виділила допомогу через пандемію. У США в ніч на п'ятницю Палата представників схвалила законопроєкт про виділення малому бізнесу і медичним установам фінансової допомоги в розмірі 484 млрд доларів.
Кількість померлих у зв'язку з коронавірусом у США наближається до 50 тисяч. У країні, за офіційними даними, 26,4 мільйона безробітних - це понад 15% від кількості працездатних громадян в США.
Майже три мільйони інфікованих
Кількість тих, хто заразився коронавірусом у світі, за даними на ранок п'ятниці, перевищила 2,7 млн. Померли понад 190 тисяч людей. Видужали майже 750 тисяч.
У Китаї за минулу добу зафіксували шість випадків зараження коронавірусом і жодної смерті.
Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок в четвер заявив, що уряд надасть безкоштовні тести всім працівникам важливих галузей, яким дозволялося ходити на роботу під час карантину.
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