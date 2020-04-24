Від коронавірусу в Україні померли майже дві сотні людей

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Станом на 24 квітня в Україні вже 7 647 хворих на COVID-19. За добу зафіксували 477 нових випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Перед цим за добу було 578 нових хворих.

193 людей померли, 601 пацієнт одужав. 1458 інфікованих - це медпрацівники. Тобто кожен п'ятий хворий в Україні - це медперсонал.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (85%).

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли можуть відкрити перукарні. За його словами, поступово країна почне виходити з карантину 11 травня.

"Карантин буде не так, щоб всі вийшли і пішли гуляти. Так, парки повинні бути відкриті, перукарні можливо будуть відкриті, оптова і роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але за певних умов. Ми повинні готуватися і жити в нових умовах. Я не знаю, скільки. До винайдення ліків", - сказав він у програмі "Право на владу".

В регіонах за кількістю хворих знову лідирує Київ і Чернівецька області:

Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.

На COVID-19 в Україні протестували понад 22 тисячі людей.

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