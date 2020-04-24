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Британська рок-група Rolling Stones вперше з 2012 року випустила новий сингл. Композиція Living In A Ghost Town ("Життя у місті-привиді") відсилає до пандемії коронавірусу.

Композицію записали під час карантину в Британії.

Сер Мік Джаггер співає рядки, які можна перекласти наступним чином: "Життя було прекрасне, але тепер ми усі на карантині/ Я ніби привид, який живе в місті-привиді".

Rolling Stones повідомляє, що почали записувати пісню ще рік тому, але закінчили працювати над нею вже в умовах ізоляції.

У кліпі на пісню можна побачити спорожнілий Лондон та інші міста.

Останній новий альбом Rolling Stones під назвою A Bigger Bang вийшов у 2005 році.

"Так, пройшло дуже багато часу. І для мене особисто одна з проблем у тому, що хочеться, щоб матеріал був дуже хорошим", - сказав Джаггер в інтерв'ю Apple Music.

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"Я дуже строго ставлюся до себе. Якщо я щось пишу, або ми щось робимо разом з Кітом Річардсом, то матеріал не може бути просто хорошим, він повинен бути відмінним", - додав він.

Музикант сказав, що сподівається записати ще кілька пісень в ізоляції та визнав, що група поки що не готова відповісти, коли зможе продовжити світове турне.

Пропустити Twitter допис , автор: @MickJagger The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws — Mick Jagger (@MickJagger) 23 квітня 2020 р.

"Ми не знаємо, коли знову відбудеться футбольний матч. Ми не знаємо, коли знову будуть концерти", - сказав він.

У квітні 2019 року Міку Джаггеру зробили операцію на серці. Після цього The Rolling Stones відновили своє світове турне "Без фільтра".